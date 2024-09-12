فيزا: 90 % من المدفوعات في متاجر الإمارات رقمية

أفادت شركة ((فيزا)) العالمية بأن الإمارات تتبوأ مرتبة ريادية عالمياً في تبني المدفوعات الرقمية، متفوقة على العديد من المراكز المالية الإقليمية والعالمية الأخرى، لافتةً إلى أن 90% من المدفوعات في متاجر الإمارات رقمية.

وقالت سليمة جوتيفا، مدير عام ((فيزا)) في الإمارات، في حوار مع ((البيان))، إن المدفوعات الرقمية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في الإمارات، حيث تتصدر الدولة اليوم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشمول المالي.

وذكرت جوتيفا أن 71% من المستهلكين في الدولة يستخدمون المزايا الرقمية في تجارب التسوق، فيما يستخدم 85% من السكان خدمة مالية رسمية واحدة على الأقل.

وتالياً نص الحوار:

كم معاملة دفع تعالج ((فيزا)) في الثانية على مستوى العالم؟

تدير فيزا واحدة من أكبر شبكات الدفع وأكثرها موثوقية على مستوى العالم، حيث تعالج 65000 رسالة لمعاملات الدفع في الثانية على مستوى العالم، هذه البنية التحتية القوية تضمن معاملات سلسة وآمنة عبر شبكة شاملة تضم أكثر من 160 عملة و4.4 مليارات بطاقة في جميع أنحاء العالم.

على صعيد الإمارات، ينعكس جلياً مدى التزام فيزا بتطوير الاقتصاد الرقمي في الدولة مع المضي قدماً في التحول نحو مجتمع غير نقدي، ويرجع الفضل في هذا التحول إلى التفضيل المتزايد للمدفوعات الرقمية والبطاقات غير التلامسية، والتي توفرها أنظمة ((فيزا)) المتقدمة والمجهزة بعدة طبقات لتعزيز الأمان، مما ضمن معالجة أكثر من 99.999% من المعاملات بنجاح خلال السنوات الخمس الماضية.

ما تقييمكم لمستوى الابتكارات التكنولوجيا المالية في دبي؟

شهدت دبي إقبالاً قوياً على تبني المدفوعات الرقمية مقارنة مع سائر المراكز المالية الإقليمية والعالمية، فأكثر من 90% من المدفوعات الرقمية في المتاجر تتم من دون لمس، وبالتالي توازي دبي والإمارات عموماً كبرى المراكز المالية مثل سنغافورة ولندن ونيويورك.

ويعود الفضل في هذه المكانة المتقدمة إلى البنية التحتية الرقمية القوية في دبي، ومعدلات استخدام الإنترنت المرتفعة، والدعم الحكومي، والتركيز على الشمول المالي.

وينعكس تبني دبي لابتكارات التكنولوجيا المالية من خلال اعتماد تقنيات الدفع الجديدة على نطاق واسع والمبادرات الاستراتيجية لترسيخ مكانة المدينة الريادية عالمياً في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية.

وباعتقادنا، فإن التزام دبي بالابتكار والتحول الرقمي سيواصل الدفع قدماً بمسيرة نمو المدفوعات الرقمية في المدينة.

كيف تقيمون مشهد المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في الإمارات؟

تشهد الإمارات زيادة ملحوظة في تبني واستخدام طرق الدفع عبر الأجهزة المحمولة، مدعومةً بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة، ونسبة انتشار الهواتف الذكية المرتفعة، والدعم الحكومي للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

وينعكس هذا التوجه في وصول نسبة المعاملات التي تستخدم البطاقات إلى 80% من إجمالي المحفظة، مما يشير إلى الابتعاد بشكل كبير عن استخدام النقد.

ويسلط استطلاع ((مؤشر التسوق الرقمي لعام 2024)) الضوء بشكل أكبر على الإقبال الواسع على استخدام طرق الدفع عبر الأجهزة المحمولة في الإمارات.

وتُظهر الدراسة أن 71% من المستهلكين في الدولة يستخدمون المزايا الرقمية في تجارب التسوق، فيما يستخدم 43% منهم استراتيجيات التسوق الهجين عبر المتاجر الرقمية والتقليدية معاً.

وتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشمول المالي، حيث يستخدم 85% من السكان بعمر 15 سنة وما فوق خدمة مالية رسمية واحدة على الأقل، مما يعزز نمو المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة، حيث أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في دولة الإمارات.

كيف يمكن مقارنة الإمارات مع سائر دول العالم من حيث معدلات اعتماد المدفوعات الرقمية؟

تتبوأ دولة الإمارات وتحديداً دبي مرتبة ريادية عالمياً في تبني المدفوعات الرقمية ومستوى رضا المستهلكين، ويسلط استطلاع ((مؤشر التسوق الرقمي لعام 2024)) الضوء على تفوّق الإمارات في هذا المجال، حيث يشير إلى أن 71% من المستهلكين في الدولة يستخدمون المزايا الرقمية في تجارب التسوق. وعلاوة على ذلك، يتخطى معدل اعتماد المدفوعات غير التلامسية في دولة الإمارات العديد من المراكز المالية الإقليمية والعالمية الأخرى (أكثر من 90% من المدفوعات الرقمية في المتاجر تتم من دون لمس).

ويُعزى هذا المستوى المتقدم من المشاركة الرقمية إلى عدة عوامل، من بينها البنية التحتية الرقمية المتقدمة، ودعم الحكومة للاقتصاد غير النقدي، وقاعدة المستهلكين التي تفضل طرق الدفع الآمنة والمريحة، كما أن تركيز دبي على الشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية يعزز مكانتها الريادية عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

برأيكم، متى ستصبح المدفوعات الرقمية خيار الدفع الحصري في الإمارات؟

تحرز الإمارات تقدماً سريعاً في رحلة انتقالها نحو مجتمع غير نقدي، وذلك يعود إلى معدلات مرتفعة لاعتماد المدفوعات الرقمية، فضلاً عن الدعم الحكومي القوي.

مع ذلك، لا نرجح أن نشهد تحولاً كاملاً إلى المدفوعات الرقمية كخيار حصري للدفع بحلول عام 2030، ورغم التوقعات بهيمنة المدفوعات الرقمية على السوق، إلا أنه ونتيجة استمرار الاعتماد على النقد في قطاعات معينة والحاجة إلى دمج الحلول الرقمية على نطاق أوسع، قد يستغرق التحول الكامل وقتاً أطول.

هل عاد الإنفاق السياحي في الإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا؟

تعافى الإنفاق السياحي في الإمارات إلى مستويات ما قبل الجائحة، بل وتجاوزها بشكل كبير أيضاً، حيث زاد الإنفاق على التسوق من الزوار الدوليين بنحو 40% في عام 2023 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، ويُعزى هذا التعافي إلى عودة المسافرين الأثرياء والإقامات الطويلة وزيادة الإنفاق على الخدمات مثل تناول الطعام والإقامة.

كما تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات ما قبل الجائحة، مما يشير إلى الانتعاش القوي في السياحة، وأسهمت المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية بدور أساسي في هذا التعافي، ويشكل التأثير الاقتصادي الكبير لقطاع السفر الذي أسهم بنحو 220 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، دليلاً على أهمية هذا القطاع الحيوي بالنسبة للإمارات.

هل كان لأزمة شركة ((كراود سترايك)) أي تأثيرات ملحوظة على عملياتكم في الإمارات والخليج؟

لم ترد مؤشرات على أي تأثيرات على قدرة ((فيزا)) على معالجة المدفوعات جراء هذه الأزمة، حيث تواصل أنظمتنا العمل بصورة طبيعية، وردتنا تقارير تفيد بعدم قدرة بعض الأفراد على إجراء المدفوعات وعملنا بالتعاون مع عملائنا من المؤسسات المالية لفهم أي تأثيرات مترتبة على خدماتهم المقدمة لحاملي البطاقات والتجار.

كما أننا نرصد باستمرار مشهد التهديدات العالمية، ونتعاون مع الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني للاستجابة بشكل حاسم لأي تهديدات محتملة، وضمان الحماية المستمرة لعملياتنا وبيانات عملائنا.