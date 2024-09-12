ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بالمولد النبوي الاثنين

تنظم ندوة الثقافة والعلوم احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، حفل إنشاد ديني، وذلك يوم الاثنين المقبل، الساعة الثامنة مساء، بمقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

تحيي الحفل فرقة المرعشلي السورية للإنشاد، وتأسست الفرقة بمدينة دمشق عام 1981، بإشراف المنشد عبد القادر المرعشلي، والفرقة متخصصة في كثير من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية ذات اللون الأندلسي والتركي والمصري والعراقي والمغربي والخليجي أيضاً، ضمن الإطار الديني والصوفي الملتزم، ويرافق الفرقة آلات إيقاعية فقط.

وجدير بالذكر أن معظم أعضاء الفرقة خريجو ومعاهد موسيقية ومدرسون لعلوم المقامات الموسيقية الصوتية.

وتعتبر الفرقة أول من أدخل الإيقاع المعاصر للإنشاد بما لا يخالف الآداب المتعارف عليها بفن للإنشاد ومحبيه.