ملتقى الشارقة للسرد يختتم فعاليات الدورة الـ 20 في تونس

أسدل ملتقى الشارقة للسرد، الستار على أعمال الدورة العشرين التي استضافتها الجمهورية التونسية، على مدى يومين، تحت عنوان «القصة القصيرة الجديدة: تحوّلات الشكل والبناء»، وشهدت مشاركة أكثر من 50 مبدعاً من روائيين وقاصّين وأكاديميين ونقّاد تونسيين.

ويأتي الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويركز على المجال النقدي في السرد بكافة أنواعه الإبداعية.

أقيم حفل ختام الملتقى في قصر النجمة الزهراء في سيدي بوسعيد، في العاصمة تونس، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وجميلة الماجري مديرة بيت شعر القيروان، وعدد كبير من النقاد والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال السرد.

وشهد اليوم الختامي الحديث عن المحورين الثالث والرابع، إضافة إلى جلسة شهادات قدّمها مجموعة من المبدعين التونسيين.

«المحور الثالث»

حمل المحور الثالث عنوان «التحولات وأثرها في فنيات القصة القصيرة الجديدة، وتحدث بها: د. مصطفى الكيلاني، ود. سماح حمدي، وبشير الجلجلي، فيما قام بترؤس الجلية سمير بن علي.

ووقفت ورقة د. سماح حمدي «القصة التونسية القصيرة ومسار تحوّلات الشكل والبناء»، على أهمّ ما يميّز سيرة القصة التونسيّة منذ نشأتها في بداية القرن الماضي إلى الآن، ولفتت إلى أن القصة عاشت، في تكوّنها الإبداعي، أربع مراحل كبرى، هي: النشأة الأولى، واللحظة الدوعاجية، والنضج الكتابي، والثورة القصصية.

وأشارت إلى أن كلّ مرحلة من هذه المراحل، ظلّت القصة لصيقة بواقعها، ومتفاعلة مع معيش الناس، تُعبّر عن أحلامهم، وتكتب أحلامها، وتسعى إلى إنارة السبل أمام هؤلاء، ليقفوا على حقائق أيامهم.

وقالت حمدي: «وفي خلال كلّ ذلك، لم ترضَ كثيراً بحالها، إذْ سعت مع الدوعاجي ومع كتّابها الجُدُدِ، وخاصّة منهم عيسى جابلي، إلى تجديد أسلوبها، وتحرير لغتها، والتجرّؤِ على تفكيك ما لا تراه العين -أو هي تراه ولا تعبأ به- ويلتقطه الذّهنُ. وهو أمرٌ جعلها تعيش اليوم مغامرة في الكتابة ومغامرة في الحياة، بل قل هي الآن تعيش مغامرة في الحياة بالكتابة».

وفي بحثه المعنون بـ «جماليَّة السرد بالمختصر والوامض، استدلالاً بنماذج أُقصوصيَّة عربيَّة». أشار مصطفى الكيلاني إلى أن السرد العربيّ الحديث والمعاصر، بالمحصَّل، هو سرد تجريبي عند البدايات الأولى، وهو التجريبيّ إلى اليوم، لذا، نراه غير مستقرّ على صفة أو صفات أُسلوبيَّة، وإذا أبنيته منفتحة، وهي أقرب إلى التشكُّل الدائم، إلى التبنين.



وأضاف: «كما خلطت الذائقة الأَدبيَّة العربيَّة، عند بدء تقبُّل السرد الحديث، بين الرواية والقصَّة القصيرة والمسْرحيَّة، وفي طوْر الاقتباس تحديداً، استمرَّ هذا الجمع المُداخل بين أَلْوان كتابة السرد الحديث إلى الَيوم في أَدبنا العربيّ. كما شهدت الأَدبيَّة العربيَّة الحديثة والمعاصرة، نشأة القصَّة القَصيرة بالصحف، قبل تبلور شكل الرواية، أو هي الرواية عبْر مسارها التراكميّ، لا يتمايز وجودها الأَدبي بالوضوح الكامل عن الوجود الأُقصوِصيّ. وكذا الحال في الأَدب التونسيّ، بالمُماثل لتجارب الكتابة الأَدبيَّة الحديثة والمعاصرة، عند ظهور أَقاصيص عليّ الدوعاجي ومحمّد العريبي، على سبيل المثال، قبل الرواية بأَكثر من عقدين، وتحديداً في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته».

وطرح البشير الجلجلي ورقة بعنوان «زمن الأزمة في الأقصوصة التّونسيّة المعاصرة (بين أزمة الواقع و بين أزمة التجنيس)»، مشيراً إلى أن دراسة موضوع زمن الأزمة في الأقصوصة التونسيّة، هو مشروع بدأه النقاد منذ زمن دراسةً للمتون القصصيّة، وكيفيّة تشكّل بنيتها وفق التعاقب حيناً، والقطع أحياناً، والتجاوز في أحايين كثيرة، خاصّة عند دراسة علاقة البنية بالمضمون والدلالة.

«المحور الرابع»

المحور الرابع جاء بعنوان «التقنيات السردية في القصة الجديدة وتداخل الأجناس الأدبية والفنية»، وتحدث بها د. رياض خليف، ود. توفيق العلوي، ود. أحمد الودرني، وترأس الجلسة د. منصف الوهايبي.

انطلقت ورقة العلوي من عنوان لافت، هو «القصّة التونسيّة القصيرة: القفْلة في البناء السرديّ والتمرّد الأجناسيّ»، مشيراً إلى أن القفلة الفجائيّة في القصّة القصيرة تمثّل في المدوّنة المعتمدة، وقد يكون في غيرها، منتهى الغاية، وتقنية سرديّة متحكّمة في البناء السرديّ منذ بداية أحداث القصّة، موضحاً أن ما يسبق القفلة من أحداث، إنّما ذو وظيفة تمويهيّة، توجّهه حيثما تريد، وتجعله في «مهبّ السرد». وهو بناء منطقيّ تطلبه القفلة الفجائيّة، وإن اختلفت أنواعها.



وقال: «لئن ساهمت القفلة في القصّة القصيرة الواحدة في البناء السرديّ، فإنّ مجموع القفلات في المجموعة الواحدة، كما في مجموعة الكرّوسة سمة شبيهة باللازمة في الشعر، يتعوّد بها القارئ، وينتظرها، وقد فطن بأنّها تقنية سرديّة ثابتة، يحدس النهاية، ويخمّن خاتمة الأحداث، ليصبح بدوره صانعاً للقفلة، سواء طابقت قفلة القصّة أم لم تطابق».

حملت ورقة الأكاديمي أحمد الودرني، عنوان «البنية السَّرديَّة في القصَّة القصيرة التُّونسيَّة من خلال أنموذج: المجموعة القصصيَّة للقصّاص التوني سالم دمدوم»، مسلطاً الضوء على بعض الإضاءات التاريخيّة أو المصطلحيّة على هذا الجنس من الخطاب القصصي على وجه التحديد.

وقال إن ميزة القصّة القصيرة تتجلى في خصائصِ بنائها حكايةً وخطاباً: من حيث المكان والزمان، والبناء الدّرامي للشخص القصصي، والأسلوب القَصصيّ. متسائلاً كيف تجلتْ هذه الخصائص من خلال المجموعة القصصيّة للقَصّاص التونسي سالم دمدوم.

«شهادات»

استعاد عدد من القاصّين والقاصات تجارب حياتهم مع كتابة القصة، فكان الجمهور على موعد مع مجموعة من المبدعين الذين أدلوا بمراحل مهمة في مسيرتهم الكتابية، مؤكدين أن القصة هي استدعاء للداخل حيث الذات الإنسانية.

شارك في جلسة الشهادات: شريفة بدري، وعمر السعيدي، ويوسف عبد العاطي، وسفيان التومي، فيما قام لطفي الشابي بإدارة الجلسة.



يؤكد مشاركون في ملتقى السرد، أن الشارقة قلب الثقافة العربية النابض، وأن الفعل الثقافي الصادر عن الشارقة، يكاد لا يتوقف في كافة الحقول الإبداعية، ويمتد وصولاً إلى الاعتناء بالكتّاب على المستويين المعنوي والمادي، ويلفتون إلى أن تونس تشهد للمرة الأولى ملتقى يناقش تاريخ ومستجدات القصة القصيرة في تونس، الأمر الذي منحهم فرصة التلاقي والتجمع لأول مرة.