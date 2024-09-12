قصائد تتغنى بحب الوطن في المجالس الأدبية بالمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت المجالس الأدبية التابعة لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، مكتب دبا الحصن، جلسة قراءات شعرية، استضافت بها المستشار الدكتور طحنون العميمي شاعر إماراتي، وشاعر الوطن وإعلامي صحافي، رئيس قسم الشعر في مجلتي «المصدر» و«مواليف»، له عدة أشعار، نشرت في المجلات والصحف، كتب عدة قصائد وطنية وغزلية.
تحدث الشاعر عن بداياته الشعرية، وتطرّق لأبرز المحطات في تجربته الشعرية، وللشاعر العديد من المنشورات في مختلف المطبوعات الخليجية والعربية، وحصد عدة جوائز في مجال الشعر، وشارك في العديد من الأمسيات والأصبوحات الشعرية، داخل وخارج الدولة، في مختلف المناسبات.
وألقى عدة قصائد، من بينها قصائد وطنية، وقال في إحداها:
رفرفي يا أعلام دولتنا.. واصعدي فالشامخ العال
واقبلي منا تحيتنا.. مع أمانينا والأمثالي
وقالت الدكتورة وفاء خلفان الغول مسؤول مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن: تحرص الدائرة في مختلف فعالياتها، على نشر الوعي الثقافي في المجتمع، وتنمية المواهب الشعرية، حيث تشكل هذه الجلسات صالوناً أدبياً، يلتقي من خلاله الشعراء والمهتمون بالمجال الشعري، سعياً لترسيخ مكانة الشعر النبطي، والحفاظ على الموروث الشعبي والهوية الإماراتية.
وفي ختام الجلسة، تم تكريم المشاركين، تقديراً لجهودهم وتعاونهم المثمر لدى دائرة الثقافة، متمنين لهم دوام النجاح.
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