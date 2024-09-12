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قصائد تتغنى بحب الوطن في المجالس الأدبية بالمنطقة الشرقية

9/12/2024 7:28:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت المجالس الأدبية التابعة لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، مكتب دبا الحصن، جلسة قراءات شعرية، استضافت بها المستشار الدكتور طحنون العميمي شاعر إماراتي، وشاعر الوطن وإعلامي صحافي، رئيس قسم الشعر في مجلتي «المصدر» و«مواليف»، له عدة أشعار، نشرت في المجلات والصحف، كتب عدة قصائد وطنية وغزلية.

تحدث الشاعر عن بداياته الشعرية، وتطرّق لأبرز المحطات في تجربته الشعرية، وللشاعر العديد من المنشورات في مختلف المطبوعات الخليجية والعربية، وحصد عدة جوائز في مجال الشعر، وشارك في العديد من الأمسيات والأصبوحات الشعرية، داخل وخارج الدولة، في مختلف المناسبات.

وألقى عدة قصائد، من بينها قصائد وطنية، وقال في إحداها:

رفرفي يا أعلام دولتنا.. واصعدي فالشامخ العال

واقبلي منا تحيتنا.. مع أمانينا والأمثالي

وقالت الدكتورة وفاء خلفان الغول مسؤول مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن: تحرص الدائرة في مختلف فعالياتها، على نشر الوعي الثقافي في المجتمع، وتنمية المواهب الشعرية، حيث تشكل هذه الجلسات صالوناً أدبياً، يلتقي من خلاله الشعراء والمهتمون بالمجال الشعري، سعياً لترسيخ مكانة الشعر النبطي، والحفاظ على الموروث الشعبي والهوية الإماراتية.

وفي ختام الجلسة، تم تكريم المشاركين، تقديراً لجهودهم وتعاونهم المثمر لدى دائرة الثقافة، متمنين لهم دوام النجاح.

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