«طيف الخيال».. مزيج الفنون وعوالم الرواد

يمزج ((طيف الخيال)) للفنان ويليام كنتريدج، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2024، في بيت السركال التراثي، في الفترة بين 28 سبتمبر الجاري و8 ديسمبر المقبل، بين عوالم المسرح والتشكيل وباقة من التوجهات والسياقات الفنية.

ويعتبر ((طيف الخيال)) الذي يقيّمه كل من حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وطارق أبو الفتوح، قيّم أول ومدير قسم الفنون الأدائية في المؤسسة، مع القيمين المساعدين مي القايدي وخالد محمد، أول معرض يتتبع عروض المسرحية والموسيقية والأوبرالية عبر تقديم رسومات ودمى ونماذج للأزياء وفيديوهات الرسوم المتحركة، إضافة إلى الستائر والإكسسوارات المسرحية.

ويشير عنوان المعرض إلى أحد أوائل الأعمال المسرحية العربية للكاتب المسرحي وفنان الدمى العربي ابن دانيال الذي عاش في القرن الثالث عشر، وابتدع شخصيات لاذعة وساخرة تتحدى السلطات والوضع الاجتماعي الراهن، حيث تتشابه جماليات أعمال كنتريدج مع مسرحيات خيال الظل ومسرح الدمى، وتماثل اختياراته للموضوعات وشخصياته المسرحية لتلك التي تظهر في أعمال بن دانيال.

ويعد ويليام كنتريدج (مواليد جوهانسبرغ، 1955) أحد أهم الفنانين المعاصرين، واشتهر برسوماته ومنحوتاته وأفلام التحريك التي تتمحور في مجملها حول مشروعات مسرحية مختلفة.