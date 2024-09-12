أسبوع دبي للتصميم الـ10.. 500 مصمم وعلامة تجارية من 40 دولة

يحتفل أسبوع دبي للتصميم، حدث التصميم الرائد على مستوى المنطقة، بنسخته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2024، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، حيث تشمل أجندة الأسبوع برنامجاً غنياً بالمعارض والفعاليات والأعمال الجديدة. ويتم تنظيم أسبوع التصميم المعترف به عالمياً والأول في المنطقة بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم وبدعم من ((دبي للثقافة)).

وستعكس نسخة هذا العام عقداً من التصميم وتأثيره العميق على سوق التصميم الداخلي والأثاث المتطوّر والمتنامي في دول المنطقة، الذي يُقدر حالياً بنحو 26 مليار دولار أمريكي. وسيكرم برنامج عام 2024 المجتمع المحلي والمواهب الإبداعية وقطاع التصميم الإقليمي الذي يطمح إلى دعمه طوال السنوات العشر الماضية، مع الاحتفاء بترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتصميم. كما سيجمع ((أسبوع دبي للتصميم 2024)) أكثر من 500 مصمم وعلامة تجارية معروفة وناشئة من أكثر من 40 دولة، لعرض أفكار تصميمية جديدة من خلال تركيبات ومعارض وتجارب تفاعلية.

برامج مستقبلية

بفضل التوسع المدني السريع والنمو الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري اليوم والتطورات في البنية التحتية، وتنوع الاقتصاد، وتطور الأذواق وتفضيلات السكان والشركات والسياح المرتبطة بجمال المواقع، تطور ((أسبوع دبي للتصميم)) منذ انطلاقه في عام 2015 ليصبح حدثاً دولياً رائداً في مجال التصميم. ويمكن أن يُعزى نجاحه إلى برامجه المستقبلية، والالتزام بالإبداع ودعم المواهب المحلية، ودوره الحيوي في تشكيل هوية دبي كمركز عالمي مزدهر للتصميم والإبداع في الشرق الأوسط. لقد أصبح منصة حيوية تُمكّن المصممين الناشئين والرواد والمتمرسين من عرض أعمالهم، والتواصل مع محترفي الصناعة، واكتساب الخبرات من داخل المنطقة وخارجها.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن القطاع الإبداعي ليس محركاً لعجلة الاقتصاد فحسب، بل يعتبر في الواقع من القطاعات التي تسهم بشكل ملحوظ في تحديد هويتنا والحفاظ على ثقافتنا، مشيرة إلى الدور البارز للفعاليات والمنصّات المبتكرة والرائدة في دعم المجتمعات الإبداعية وتعزيز قطاع التصميم والإبداع الغني القائم على تعدّد الثقافات، بما يعكس تطلعات إمارة دبي ورؤيتها السديدة واستراتيجيتها الشاملة لتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

منصة لدعم المواهب

وقالت خديجة البستكي: ((لقد لعب أسبوع دبي للتصميم طوال العقد الماضي دوراً محورياً في تعزيز الصناعات الإبداعية، حيث أسهم في توفير منصّة رائدة لدعم المواهب الإبداعية في حي دبي للتصميم وعلى مستوى دولة الإمارات والعالم، بما أسهم بشكل جلي في إغناء حوار التصميم العالمي حول مواضيع مثل التنوّع والاستدامة. نتطلع هذا العام إلى الاحتفاء مع مختلف الجهات المشاركة في مجالات التصميم بالإبداعات المميزة والابتكارات الفريدة التي يقدّمها برنامجنا، بما في ذلك إطلاق النسخة الأولى من معرض ((إيديشنز)) بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم، والذي سيسهم في إثراء المشهد الإبداعي المزدهر في إمارة دبي)).

من جهتها، علّقت ناتاشا كاريلا، مديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم: ((بالتزامن مع احتفالنا بالنسخة العاشرة من أسبوع دبي للتصميم، نتطلع إلى استقبال كافة المصممين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وإظهار التأثير الإيجابي الذي يمكن تعزيزه من خلال التصميم. وفي ظل التحديات التي يفرضها العالم الحديث علينا، تبرز الممارسات المستدامة وجوانب العمارة المحلية في المنطقة وحد الجنوب العالمي كمواضيع رئيسية، مع برامج فكرية تسلط الضوء على الممارسات الإبداعية بجميع أشكالها وكيف يمكن للتصميم تحسين مستقبلنا المشترك)).

دبي مدينة مبدعة

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) أن التصميم يمثل ركيزة أساسية في خارطة طريق استراتيجية الهيئة، لقدرته على فتح الآفاق وتعزيز روح الابتكار لدى المبدعين محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال: ((تعتبر دبي مدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، ونلتزم في ((دبي للثقافة)) بتوفير منظومة تعليمية قادرة على تحفيز الأفكار الجديدة وتشجيع أصحابها، وهو ما يندرج في سياق مسؤوليتنا الهادفة إلى دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب))، لافتاً إلى أن مبادرة ((أسبوع دبي للتصميم)) الملهمة تُعد احتفاءً سنوياً بقطاع التصميم ورواده ومبدعيه.