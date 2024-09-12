فيلم «دو مونتي-كريستو» يحقق مشاهدات قياسية

لا يزال فيلم ((لو كونت دو مونتي-كريستو)) المقتبس من رواية ألكسندر دوما الشهيرة، من بطولة بيار نينيه في دور إدمون دانتيس، يتصدر ترتيب إيرادات شباك التذاكر الفرنسي، متجاوزاً ثمانية ملايين تذكرة، وفقاً للبيانات التي أصدرتها الأربعاء شركة ((سي بي أو بوكس أوفيس)).

وواصل الفيلم الروائي الذي تولى إخراجه ماتيو دولابورت وألكسندر دو لا باتيليير جذب الجمهور بعد 11 أسبوعاً من إطلاقه، إذ بلغ عدد مشاهديه الجدد 357154، ما أكّد كونه أحد الأفلام الأعلى دخلاً في فرنسا هذه السنة.

وبتجاوز الفيلم عتبة الثمانية ملايين مُشاهد منذ طرحه في دور السينما، يكون تخطى عدد مشاهدي نسخة 1955 من بطولة جان ماريه (7,8 ملايين مشاهد)، وفق بيانات ((سي بي أو بوكس أوفيس)).

وحلّ في المركز الثاني فيلم ((إميليا بيريز)) الغنائي لجاك أوديار الذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الأخير وجائزة تمثيل جماعية لبطلاته زوي سالدانيا وسيلينا غوميز والممثلة المتحولة جنسياً كارلا صوفيا غاسكون. وبلغ عدد التذاكر المباعة هذا الأسبوع أكثر من 188 ألفاً، ما رفع إجمالي مشاهديه في ثلاثة أسابيع إلى 637 ألفاً.

وتلاه في الترتيب فيلم ((إت إندز ويذ آس)) المبني على رواية شهيرة للكاتبة الأمريكية كولين هوفر.