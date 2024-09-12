تصاميم فاطمة لوتاه.. إبداعات مسكونة بعبق التراث

تعد المجالس جزءاً أصيلاً، وعنصراً أساسياً من عناصر التراث الإماراتي، ودول الخليج بشكل عام، إذ كانت وما زالت لها الدور الأساسي في وتربية الأجيال على مواجهة الحياة والتغلب على متاعبها، فهي مدرسة الإنسان التي تسهم في بناء شخصيته، وتفرز عقولاً ناضجة وواعية تخدم أوطانها ومجتمعاتها. ولأن ((البرزة)) أو المجلس ينطوي على مفردات غاية في القيمة والأهمية، قررت الطالبة الإماراتية فاطمة لوتاه أن يبقى راسخاً ويمثل منارة للأجيال الجديدة عبر تبني فكرة تنفيذه في مشروع التخرج من معهد دبي للتصميم والابتكار وفق صيغة عصرية ملائمة، ليعزز في نفوس شبابنا ركائز وقيم الهوية الوطنية ويحفظ موروثنا.

وأوضحت لوتاه لـ((البيان)) أنها تهدف من خلال مشروعها إلى حماية نفائس تراثنا وجعلها توائم العصر عبر تحويل أبرز مفردات التراث إلى منتجات ثقافية عصرية جاذبة، وتضمن توظيف التطبيقات التكنولوجية العصرية والفضاء الرقمي في مجالات حفظ التراث وترويجه بصيغ خلاقة، محلياً وعالمياً.

وأكدت أن المشروع عبارة عن قطع أثاث مستدامة تستخدم كمجلس إمارتي وتمثل جسراً بين الماضي العريق والحاضر الديناميكي، وتجسد التكيف الفطري للثقافة والاحترام العميق للتجمعات المجتمعية، وذلك عبر تصميم متعدد الوظائف، حيث يمكن لقطع أثاث المجلس أن تتحول وفقاً لاحتياجات المستخدم، مما يعكس روح المجلس، حيث يتم إضفاء المعنى والغاية على كل ركن ومساحة، مما يسهل التفاعلات المجتمعية التي هي تميز الحياة الاجتماعية الإماراتية.

وأشارت إلى أن النموذج الأولي، الذي ينفصل إلى مقعد أرضي وطاولة جانبية، يعالج تفضيلات الجلوس المتنوعة داخل نفس المساحة في المجلس، وبالتالي يحافظ على الأهمية الثقافية للجلوس على الأرض مع تقديم العملية المطلوبة في بيئات المعيشة الحديثة، وبما يعكس التكيف الثقافي للشعب الإماراتي، ويحافظ على خصائص ودور المجلس الإيجابي كمدارس لمكارم الأخلاق.

وبينت بأن تصميم المجلس يحرص على توفير الراحة الجسدية للمستخدم وتسهيل الأنشطة التقليدية، كما يضمن أن تظل المساحة مركزاً للحياة الاجتماعية والعائلية.

ولفتت إلى إنها اختارت هذا المشروع كون التراث يمثل رمز فخر واعتزاز بالهوية الإماراتية، فضلاً عن شغفها بكل أنواع وأشكال التراث والتقاليد والعادات التي تدل على الإرث التاريخي لدولة الإمارات التي تحولت إلى دولة عصرية بها أروع مدن العالم، كما أنه يعتبر درعاً واقية يحتمي بها جيل الشباب للحفاظ على أصالتهم وهويتهم الإسلامية والعربية والإماراتية.