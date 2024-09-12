1000 فنان عالمي في موسم دبي أوبرا 2024 - 2025

تستعد دبي أوبرا لافتتاح موسم (2024 - 2025) بإعلانها عن استضافة أكثر من 50 عرضاً عالمياً، وسيقدم أكثر من (1000) فنان عروضاً استثنائية على المسرح طوال الموسم، مما يضمن تجربة فنية غنية ومتنوعة لا تنسى، مما يعزز مكانة ((دبي أوبرا)) كمركز عالمي للثقافة والفنون.

يتضمن جدول موسم (2024 - 2025) مجموعة عروض متنوعة، وتتضمن الباليه الكلاسيكي وموسيقى الروك والفولكلور العالمي، بجانب المسرحيات الموسيقية المعاصرة والحفلات السيمفونية.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بسلسلة من العروض المبهرة والمبتكرة، التي ستعرض لأول مرة في الإمارات على مدار الأشهر المقبلة. ووجهت دبي أوبرا الشكر إلى شركائها الاستراتيجيين، ((دبي للثقافة)) ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على دعمهم الثابت في إثراء المشهد الثقافي، وتقديم عروض عالمية المستوى إلى الحياة.

وقالت سهيلة غباش - نائب رئيس لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((تعكس الإنجازات المشتركة لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و((دبي أوبرا)) العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه)).

وأضافت: ((مع انطلاق الموسم الجديد لدبي أوبرا فإننا نحتفي بالدور المحوري، الذي تلعبه هذه الوجهة الرائدة في تعزيز وإثراء النشاط الفني والثقافي في المدينة النابضة بالحياة)).

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) أهمية دور الفنون في تطوير وإثراء مشهد دبي الإبداعي، مؤكداً حرص ((دبي للثقافة)) على دعم كافة المبادرات الفنية والفعاليات الثقافية في الإمارة. وقال: يشكل موسم دبي أوبرا 2024 – 2025 مساحة واسعة للاحتفال بالإبداع الإنساني وثراء دبي الثقافي وتنوعها الاجتماعي.

من جهته، قال باولو بيتروسيلي، رئيس دبي أوبرا: ((يسرنا أن نعود إلى جمهورنا بموسم شامل للعروض الفنية المتناغمة، حيث يضم مختلف العروض لتناسب جميع الأذواق. بعد النجاح الباهر الذي تحقق موسم (2023 ــ 2024) نتطلع الآن إلى تلبية أذواق مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم مجموعة من العروض الديناميكية الشهيرة المختلفة)).

وتستضيف دبي أوبرا مجموعة مذهلة من العروض العالمية: ومنها الأوبرا الشهيرة لعايدة، والباليه الرائع مع جيزيل، والسيمفونية التاسعة الأسطورية لبيتهوفن.

ويستمتع الجمهور خلال موسم ((دبي أوبرا)) بتجربة لا تُنسى بسماع روائع موسيقى ويست إند الشهيرة من خلال عرض ((الغناء تحت المطر))، الذي يقام من 30 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

ويعود الإنتاج الموسيقي لعرض أم كلثوم والعصر الذهبي من جديد في دبي أوبرا أكتوبر المقبل. ويستضيف مسرح دبي أوبرا نخبة من الفنانين المشهورين على الساحة العالمية؛ ومن بينهم ملحنون حائزون أوسكار مثل هانز زيمر وغوستافو سانتوللا، بالإضافة إلى ماكس ريختر.