«القصائد الملقاة» على مائدة «مجلس» اتحاد الكتاب

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأربعاء، بفرعه في أبوظبي، فعاليته الأسبوعية ((المجلس الأدبي))، حضر المجلس الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من الشعراء والمهتمين بالأعمال الأدبية في الشعر والقصة والفنون المتنوعة، أدار المجلس الكاتب والصحفي، خالد الهاشمي.

شارك الحضور بعدد من القصائد، التي تنوعت في موضوعاتها، وتبادل الشعراء آراءهم وملاحظاتهم حول القصائد الملقاة، ما يسهم في تمكين المبتدئين في كتابة قصائدهم وصقل مواهبهم الشعرية من خلال التوجيهات، التي استمعوا إليها خلال المجلس من الدكتور سلطان العميمي، والشعراء المتمكنين، الذين لهم خلفية واسعة في المسيرة الشعرية.

وناقش الحاضرون إلى جانب استماعهم للقصائد تأثير لغة الجسد على طريقة إلقاء الشاعر وأثرها على المستمع والمتلقي، وأكدوا أن على الشاعر الموازنة في طريقة إلقائه للقصيدة وحركات الجسد، التي تتمثل في حركة اليد، وتوزيع النظر على الجمهور، دون التركيز على فرد بعينه أو مجموعة معينة.

كما تضمن المجلس مشاركات المبدعين في القصة والنصوص النثرية والمواهب الفنية والأدبية الأخرى، التي زادت المجلس جمالية وتفاعل الحضور بشكل لافت مع الفقرات المتنوعة.

ويسعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من خلال فعالياته المختلفة، ومن بينها المجلس الأدبي إلى استدامة العمل الثقافي، واستقطاب المواهب الأدبية المتنوعة، التي تبحث عن الجهات الحاضنة لمواهبها الكامنة وإتاحة الفرصة لهم، للمشاركة والحضور والاستماع إلى النصائح والتوجيهات البناءة من الذين لهم خبرات واسعة في الميدان الثقافي وتمكينهم مستقبلاً، ليصبحوا أكثر فهماً وخبرة في الجوانب الأدبية، التي يميلون إليها.