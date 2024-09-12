شمة الحمادي تفوز بمنحة «أبوظبي للثقافة» للتصميم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن الفائزين بالدورة الرابعة من منحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2024، بالشراكة مع ((ليكول الشرق الأوسط)) مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعمٍ من فان كليف أند آربلز. وتهدف هذه المنحة إلى تمكين الصناعات الثقافية، ودعم المصممين الشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتهم نحو التميز الفني والتطوير المهني.
وفازت شمة الحمادي من جامعة الشارقة بالمنحة عن مشروعها ((الدانة والخواصة)). فيما تم تكريم كل من شمة الفلاسي من جامعة زايد في دبي، وعليا الزعابي من جامعة زايد في أبوظبي واللتين وصلتا إلى التصفيات النهائية، وذلك عن إبداعهما وابتكارهما المتميز في مجال تصميم المجوهرات.
ويعكس عنوان ((الدانة والخواصة)) عناصر من الثقافة الإماراتية التقليدية، خاصةً التراث المتعلق بالحرف اليدوية والبحرية. إذ تمثل ((الدانة)) الجمال والقيمة والتاريخ الثقافي الغني لتراث الغوص على اللؤلؤ في الإمارات، بينما تمثل ((الخواصة)) إلى العمل اليدوي والطريقة التقليدية لحياة الشعب الإماراتي المرتبطة بالبيئة المحلية وصناعات شجر النخيل المتجذر فيها.
وتنهل القطعة الفائزة من عمق التراث الثقافي للإمارات، حيث تجمع بين الحرفية التقليدية والأناقة العصرية.
وستشارك المتأهلات الثلاث لمنحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2024 بالشراكة مع ((ليكول الشرق الأوسط)) مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعمٍ من فان كليف أند آربلز، في برنامج تدريبي لمدة 5 أيام في مدرسة ليكول الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم.
ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50,000 درهم إماراتي لمساعدته في تعزيز مسيرته المهنية في تصميم المجوهرات.
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