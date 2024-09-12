شمة الحمادي تفوز بمنحة «أبوظبي للثقافة» للتصميم

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن الفائزين بالدورة الرابعة من منحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2024، بالشراكة مع ((ليكول الشرق الأوسط)) مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعمٍ من فان كليف أند آربلز. وتهدف هذه المنحة إلى تمكين الصناعات الثقافية، ودعم المصممين الشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتهم نحو التميز الفني والتطوير المهني.

وفازت شمة الحمادي من الشارقة بالمنحة عن مشروعها ((الدانة والخواصة)). فيما تم تكريم كل من شمة الفلاسي من جامعة زايد في دبي، وعليا الزعابي من جامعة زايد في أبوظبي واللتين وصلتا إلى التصفيات النهائية، وذلك عن إبداعهما وابتكارهما المتميز في مجال تصميم المجوهرات.

ويعكس عنوان ((الدانة والخواصة)) عناصر من الثقافة الإماراتية التقليدية، خاصةً التراث المتعلق بالحرف اليدوية والبحرية. إذ تمثل ((الدانة)) الجمال والقيمة والتاريخ الثقافي الغني لتراث الغوص على اللؤلؤ في الإمارات، بينما تمثل ((الخواصة)) إلى العمل اليدوي والطريقة التقليدية لحياة الشعب الإماراتي المرتبطة بالبيئة المحلية وصناعات شجر النخيل المتجذر فيها.

وتنهل القطعة الفائزة من عمق التراث الثقافي للإمارات، حيث تجمع بين الحرفية التقليدية والأناقة العصرية.

وستشارك المتأهلات الثلاث لمنحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2024 بالشراكة مع ((ليكول الشرق الأوسط)) مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعمٍ من فان كليف أند آربلز، في برنامج تدريبي لمدة 5 أيام في مدرسة ليكول الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم.

ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50,000 درهم إماراتي لمساعدته في تعزيز مسيرته المهنية في تصميم المجوهرات.