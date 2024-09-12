5 أفلام دولية بمكتبة محمد بن راشد 20 الجاري

تواصل مكتبة محمد بن راشد تعزيز التواصل الثقافي والفكري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والسينمائية، حيث تنظم 20 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، أمسية سينمائية، تعرض من خلالها 5 أفلام عالمية تجسد رؤى وتجارب إبداعية فريدة.

وستقدم المكتبة خلال الأمسية، التي تنظم بالتعاون مع شركة ((سينيوليو))، أفلاماً قصيرة مترجمة للإنجليزية والعربية، والتي ستبدأ مع ((12 رسمة في اليوم)) للمخرج دينيس شابون، والذي سيقدم تجربة إبداعية استغرقت 3 سنوات لتجسيد الحركة من خلال الفنون البصرية البسيطة عبر 12 رسمة على ورق A4 مستعمل.

وستقدم الأمسية فيلماً روائياً بعنوان ((لتر بنزين))، للمخرج إبراهيم رامي، والذي يروي قصة شاب عاطل عن العمل يدخل في رحلة بحث عن البنزين لسيارته، لكنه بدلاً من ذلك يجد نفسه في مواجهة مع الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي أدى إلى تفاقم معاناته في هذا الوضع.

يعقب ذلك ((رحلة طويلة))، وهو فيلم درامي للمخرج علي كاظم، يحكي قصة شاب يُدعى ((إدريس))، والذي يجد نفسه أمام قرار صعب بعد وفاة والده، حول ما إذا كان سيحرق جثته أو سيعيدها إلى مسقط رأسها لدفنها حسب التقاليد.

ويتناول الفيلم الوثائقي ((سنترال)) للمخرجة رلى شمص، وصول القطارات الجديدة إلى محطة في منطقة نائية. وفي ظل هذا التقدم الميكانيكي، يتساءل الفيلم عما إذا كنا ما زلنا نستمع إلى أصوات الطبيعة من حولنا - إلى العصافير، وإلى الأنهار - أم أننا في سباق لا نهاية له نحو المجهول.

ويبحر فيلم ((هجرة)) (Migration) لفريق فلوريسنت هيل، مع الجمهور في رحلة متفردة لهجرة قطيع من الحيوانات البرية عبر تضاريس متنوعة، حيث يستكشف أنماط حياتها وهجرتها الدائمة في إطار الطبيعة، ضمن مزيج من التوثيق والإبداع الفني في إطار سينمائي بسيط وجذاب. ويمكن لجمهور ((مكتبة محمد بن راشد)) الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول الأمسية السينمائية والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.