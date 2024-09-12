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«ملتقى النشر الرقمي» ينطلق 18 الجاري

9/12/2024 7:28:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن تفاصيل النسخة الثالثة من ((ملتقى النشر الرقمي))، التي تنظمها في 18 سبتمبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على توجهات النشر الرقمي، وتأثيره في الاقتصاد، وأبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب تحفيز الناشرين والخبراء والمختصين في هذا المجال، على تقديم حلول مبتكرة، تسهم في دعم صناعة النشر الإلكتروني في الدولة، وتوسيع آفاقها.

وتتضمن أجندة الملتقى، الذي يستضيفه متحف الاتحاد، سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمعنيين بصناعة النشر في الإمارات، ومن بينهم الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمقدم خبير الدكتور سعيد المري مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، وإبراهيم علي خادم مدير إدارة التراخيص والمحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام، والذين سيشاركون في جلسة ((آفاق النشر الرقمي في الإمارات - الأمن السيبراني، حقوق الملكية الفكرية والحوكمة)).

أما البروفيسور خالد الوزني الأستاذ المشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة مونيا إدريسي أستاذ مساعد في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فسيناقشان في جلسة ((سوق النشر الرقمي))، التي تديرها الدكتورة منى مصطفى، عملية تطور سوق النشر الرقمي.

ويستضيف الملتقى كلاً من حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة ((البيان))، ومحمد الحمادي رئيس تحرير موقع ((جسور بوست))، في جلسة ((دور النشر الرقمي في تشكيل مشهد الإعلام المعاصر))، التي ستديرها الإعلامية زينب العجمي.

وأكد محمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة))، اهتمام الهيئة بدعم النشر الرقمي في دبي، والنهوض بمكوناته الحيوية. وقال: ((يعكس ((ملتقى النشر الرقمي))، جهود الهيئة الرامية إلى مد جسور التواصل والحوار بين الناشرين والخبراء والمختصين في صناعة النشر الرقمي، لتبادل الخبرات والآراء، ووجهات النظر الهادفة إلى الارتقاء بهذه الصناعة.

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