مواقع التواصل والمسؤولية الاجتماعية

تعتبر مواقع التواصل أكثر سهولة وسرعة في انتشار الشائعات، نظراً لأنها متاحة للجميع، وتسهل الانتشار والظهور بأكثر من صورة، حيث أصبحت مرتعاً ومكاناً لكل ما هو سطحي ومتواضع، ودون تعميم، فإن هذه المواقع بات لها نجوم ومشاهير، تدهش فعلاً من تواضع ثقافتهم وتدني معارفهم، ولكن عندما تحاول فهم كل هذا الاحتفاء، تجد أن السبب هو المواضيع البسيطة والسطحية والاستهلاكية التي يتحدثون عنها، والذي يحدث اليوم، هو استغلال تام لهذه الجماهير في ترويج قيم الاستهلاك، والخطر هو الترويج للابتذال على حساب القيم والمبادئ، ومع أنني مؤمنة تماماً أن مثل هذه الظاهرة طبيعية، إلا أن تناميها واعتقاد البعض أن الخروج عن التقاليد والقيم والمبادئ القويمة، هي السبيل والطريق الأمثل لتحقيق الشهرة على هذه المواقع، فتزايد الابتذال، ومعها تظهر بين وقت وآخر جرائم إلكترونية مؤلمة.

لذلك، تقع مسؤولية كبيرة على كافة المؤسسات الاجتماعية، ابتداءً من الأسرة، في بذل المزيد من التوعية والتوجيه والتذكير لكافة أفراد المجتمع، بكيفية المحافظة على ثرواته ومنجزاته، أدرك تماماً أن القوانين تقف دوماً رادعة لمثل هذه التجاوزات، لكنني أتمنى أن نشاهد مبادرات وأفكاراً تستهدف تثقيف المجتمعات حول هذه الظاهرة، وكيف يمكن أن تكون سبباً في تغذية المراهقين واليافعين لأفكار غير صحيحة، في مواجهة مثل هذه الظاهرة، يمكن أن تسهم الكثير من الحسابات الشهيرة على مثل هذه الحسابات، الحسابات التي عرف عنها الوطنية، وبث معلومات ومواد مفيدة، تنمي المعارف، وتأخذ على عاتقها الوقوف في خدمة مجتمعاتها، أقول بأن مبادرة عامة وشاملة، تنطلق من هذه المواقع، يمكن أن تعيد التوازن والمنطقية لهذا الفضاء المعلوماتي، ويبقى الدور الأهم مناطاً بكل أسرة في توعية أطفالهم، وتزويدهم بالمعلومات التي تبقيهم على مسافة آمنة من الوقوع تحت تأثير الاستهلاك الذي يبث على هذه المواقع.