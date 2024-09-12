Friday, 13 September 2024 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قبل أن نندم!

9/12/2024 7:28:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سؤال نوجهه لكل من يعنيهم الأمر، في الحبيبة الكويت، وبخاصة الرياضيين منهم، بعد السلبيات وسوء التنظيم الذي حدث أثناء مباراة كرة القدم بين منتخبي الكويت والعراق الشقيقين، التي أقيمت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، فقد أثارت جدلاً عنيفاً في الأوساط الرياضية، وشددت السلطات الكويتية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالكويت، أنه تقرر إجراء عرض مرئي للخطة التنظيمية، يتضمن الدليل الإجرائي لتنظيم البطولة الخليجية، في 7 أكتوبر المقبل، وسيخصص لتوضيح الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة لتنظيم البطولة، فقد أعلن اتحاد الكرة الكويتي، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث خلال لقاء الثلاثاء، وتقرر إيقاف أمين عام الاتحاد، ومدير العلاقات، والإجراءات التي جاءت غير متوقعة من بلد عرفناه منذ الستينيات، منظماً لكثير من الأحداث الرياضية العربية، ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان، وبشكل مفاجئ وسريع، مع تبقي أقل من 4 أشهر على تنظيم الكويت لكأس الخليج ، ندعو الأشقاء في الكويت، إلى إنجاح البطولة، وأعتقد أن الزيارة التي يقوم بها حالياً وزير الرياضة القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي سبق أن تولى رئاسة اتحاد الكرة في بلاده، والآن يتولى، بالإضافة إلى منصبه الوزاري، رئاسة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، واللقاء الذي سيجمعه بنظيره الكويتي، سيكون أيضاً أحد محاوره ((كأس الخليج))، فإنني، أدعو الأشقاء في الكويت، للاستفادة من التجربة القطرية، فليس عيباً أن نستفيد من تجارب بعضنا البعض المميزة، قبل أن نندم، وكل ما أتمناه أن يلتف الجميع من أجل تحقيق بطولة ناجحة، (ديرتكم) بحاجة إلى وقفتكم ومساندتكم، لنرى بطولتنا ((الأم)) للمرة الرابعة في أحضانكم، وهذه أمنيتنا.. والله من وراء القصد

MENAFN12092024000110011019ID1108669167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث