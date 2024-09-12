سؤال نوجهه لكل من يعنيهم الأمر، في الحبيبة الكويت، وبخاصة الرياضيين منهم، بعد السلبيات وسوء التنظيم الذي حدث أثناء بين منتخبي الكويت والعراق الشقيقين، التي أقيمت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، فقد أثارت جدلاً عنيفاً في الأوساط الرياضية، وشددت السلطات الكويتية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالكويت، أنه تقرر إجراء عرض مرئي للخطة التنظيمية، يتضمن الدليل الإجرائي لتنظيم البطولة الخليجية، في 7 أكتوبر المقبل، وسيخصص لتوضيح الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة لتنظيم البطولة، فقد أعلن اتحاد الكرة الكويتي، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث خلال لقاء الثلاثاء، وتقرر إيقاف أمين عام الاتحاد، ومدير العلاقات، والإجراءات التي جاءت غير متوقعة من بلد عرفناه منذ الستينيات، منظماً لكثير من الأحداث الرياضية العربية، ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان، وبشكل مفاجئ وسريع، مع تبقي أقل من 4 أشهر على تنظيم الكويت لكأس الخليج ، ندعو الأشقاء في الكويت، إلى إنجاح البطولة، وأعتقد أن الزيارة التي يقوم بها حالياً وزير الرياضة القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي سبق أن تولى رئاسة اتحاد الكرة في بلاده، والآن يتولى، بالإضافة إلى منصبه الوزاري، رئاسة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، واللقاء الذي سيجمعه بنظيره الكويتي، سيكون أيضاً أحد محاوره ((كأس الخليج))، فإنني، أدعو الأشقاء في الكويت، للاستفادة من التجربة القطرية، فليس عيباً أن نستفيد من تجارب بعضنا البعض المميزة، قبل أن نندم، وكل ما أتمناه أن يلتف الجميع من أجل تحقيق بطولة ناجحة، (ديرتكم) بحاجة إلى وقفتكم ومساندتكم، لنرى بطولتنا ((الأم)) للمرة الرابعة في أحضانكم، وهذه أمنيتنا.. والله من وراء القصد

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