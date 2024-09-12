المونديال فرصة لا تمر!

في المقالة الماضية، ناشدنا اللجنة الفنية باتحاد الكرة بأن تطالب مدرب المنتخب بضم مهاجم صريح، لأن هذا حقها، ويجب على المدرب أن يستجيب ولا يكابر، فقد كان المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو، أحد أفضل المدربين الذين مروا على الإمارات، يقول دائماً (المدرب الذكي هو الذي يستمع للآخرين، ويستفيد من آرائهم، فنحن نخطئ ونصيب، ولسنا ملائكة)، وأعتقد أن ضم المهاجم الإماراتي التاريخي علي مبخوت، مطلب حيوي، من أجل استغلال فرصة مونديالية نراها قريبة، وليست بعيدة المنال.

أما وجهات النظر الأخرى التي كنت قد وعدت بها في مقالة اليوم، فنحن نقولها من باب ما شهدناه في إيران الأخيرة، إذ ربما يكون في طرحها فائدة:

1- أعتقد أن أي مباراة نراها قوية أكثر من غيرها في هذه التصفيات الحاسمة، في حاجة ماسة لمشاركة اللاعبين علي صالح وفابيو ليما من البداية، وليس كبدلاء، لقد أثبتا خطورتهما وفعاليتهما، فلماذا تأخير الدفع بهما، ونحن في حاجة لهما؟!

2- أتساءل عن الدور الذي يلعبه اللاعب كايو كانيدو؟ في أي مركز يلعب؟ هل هو مهاجم أم لاعب وسط أم جناح، التساؤل بالطبع موجه للمدرب، فنحن لا نعرف!!

3- شعرت أن اللاعب يحيى الغساني لديه تعليمات بألا يتجاوز مركزه كجناح أيسر، ولو صدق هذا الظن، فهذا يقيده ويحجمه، فهذا اللاعب كلما أعطيناه حرية الحركة يبدع، لأنه كثيراً ما صنع انتصارات ناديه شباب الأهلي، عندما يخترق في القلب، مراوغاً ومسدداً من الحركة.

آخر الكلام

الهدف من كل ما تقدم، ليس نقداً للمدرب، قدر ما هو وجهة نظر، فنحن جميعاً في مركب واحد، يسعى لبلوغ المونديال، في نسخة تعطي لآسيا 8 مقاعد مباشرة، لأول مرة، سيصعب علينا جداً ألا يكون منتخبنا الإماراتي المتطور منهم، بكل لاعبيه، ومن بينهم من البداية مبخوت وصالح وليما.