Friday, 13 September 2024 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المونديال فرصة لا تمر!

9/12/2024 7:28:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في المقالة الماضية، ناشدنا اللجنة الفنية باتحاد الكرة بأن تطالب مدرب المنتخب بضم مهاجم صريح، لأن هذا حقها، ويجب على المدرب أن يستجيب ولا يكابر، فقد كان المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو، أحد أفضل المدربين الذين مروا على منتخب الإمارات، يقول دائماً (المدرب الذكي هو الذي يستمع للآخرين، ويستفيد من آرائهم، فنحن نخطئ ونصيب، ولسنا ملائكة)، وأعتقد أن ضم المهاجم الإماراتي التاريخي علي مبخوت، مطلب حيوي، من أجل استغلال فرصة مونديالية نراها قريبة، وليست بعيدة المنال.

أما وجهات النظر الأخرى التي كنت قد وعدت بها في مقالة اليوم، فنحن نقولها من باب ما شهدناه في مباراة إيران الأخيرة، إذ ربما يكون في طرحها فائدة:

1- أعتقد أن أي مباراة نراها قوية أكثر من غيرها في هذه التصفيات الحاسمة، في حاجة ماسة لمشاركة اللاعبين علي صالح وفابيو ليما من البداية، وليس كبدلاء، لقد أثبتا خطورتهما وفعاليتهما، فلماذا تأخير الدفع بهما، ونحن في حاجة لهما؟!

2- أتساءل عن الدور الذي يلعبه اللاعب كايو كانيدو؟ في أي مركز يلعب؟ هل هو مهاجم أم لاعب وسط أم جناح، التساؤل بالطبع موجه للمدرب، فنحن لا نعرف!!

3- شعرت أن اللاعب يحيى الغساني لديه تعليمات بألا يتجاوز مركزه كجناح أيسر، ولو صدق هذا الظن، فهذا يقيده ويحجمه، فهذا اللاعب كلما أعطيناه حرية الحركة يبدع، لأنه كثيراً ما صنع انتصارات ناديه شباب الأهلي، عندما يخترق في القلب، مراوغاً ومسدداً من الحركة.

آخر الكلام

الهدف من كل ما تقدم، ليس نقداً للمدرب، قدر ما هو وجهة نظر، فنحن جميعاً في مركب واحد، يسعى لبلوغ المونديال، في نسخة تعطي لآسيا 8 مقاعد مباشرة، لأول مرة، سيصعب علينا جداً ألا يكون منتخبنا الإماراتي المتطور منهم، بكل لاعبيه، ومن بينهم من البداية مبخوت وصالح وليما.

MENAFN12092024000110011019ID1108669166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث