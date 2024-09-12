تراجع السياسة الخارجية في «المناظرة»

غابت إلى حد كبير السياسة الخارجية في مناظرة المرشحين الاثنين للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، والرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت فجر يوم الأربعاء الماضي والتي انتظرها العالم كل حسب اهتمامه، فالداخل الأمريكي له قضاياه وأولوياته: مثل الاقتصاد والتضخم وبالتالي طبيعي أن يهتم المرشح الرئاسي بهذا الأمر لأن هدفه في نهاية الأمر، كسب صوت الناخب. ولكن نحن في منطقة الشرق الأوسط لنا أولوياتنا أيضاً وهي: السياسة الخارجية للمرشح، خاصة في القضايا التقليدية التي تصب في استقرار المنطقة، والتي تعتمد على طبيعة إدارة الرئيس الأمريكي لسياسته فيها.

مجيء أياً من الاثنين (هاريس أو ترامب) سيترتب عليه تداعيات خاصة في الملفات العالمية. ففي حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن له مواقفه تجاه ملفات محددة تشكل أهمية في مصير العلاقات الدولية سواءً الحرب الروسية-الأوكرانية أو حالة الثبات والتغير في حلف الناتو والأمن الأوروبي وحتى قانون الهجرة، وقد أعلنها مرة أخرى في المناظرة الأخيرة، على عكس كامالا هاريس في حالة فوزها فهي تعتبر امتداداً لسياسة الديمقراطيين منذ أيام باراك أوباما.

وإذا كان هدف ((المناظرة)) داخلياً مساعدة الناخبين المترددين من غير أعضاء الحزبين المتنافسين، الجمهوري أو الديمقراطي في اتخاذ قرار لدعم المرشح الأقرب إلى اهتماماته، فإنها كذلك فرصة لدوائر صنع القرار في عواصم العالم لإعداد الملفات وسيناريوهات التعامل مع إدارة الرئيس القادم مع أنه ليس شرطاً أن يلتزم الرئيس الأمريكي بما يعلنه قبل وصوله للرئاسة، إلا أنها تبقى مؤشرات تساعد على تحليل شخصية الرئيس القادم. أما مسألة التوفيق في صحة تحليل لوضع السيناريوهات تعتمد على قدرة الجهات المسؤولة في كل دولة على تفكيك خطابات المرشح وخبرتهم.

تقليدياً يعرف عن سياسة الجمهوريين أنها ((تدخلية)) بمعنى أنها تهتم بالسياسة الخارجية وهي تبني استراتيجيتها في أن حماية المصالح الأمريكية يعتمد على الاهتمام بالقضايا الدولية المرتبطة بشكل مباشر بالسياسة الأمريكية، لذا نجد أن الجمهوريين أكثر احتكاكاً بالقضايا الدولية وخاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. في حين أن الديمقراطيين يركزون على القضايا الداخلية منها: الأوضاع الاقتصادية وغيرها.

هاتان السياستان تغيرتا ولم تعد تعبران عن الفهم التقليدي للحزبين، حيث نجد أن الديمقراطيين باتوا يميلون إلى التدخل الخارجي، في حين أن الرئيس ترامب الجمهوري يركز أكثر على الأوضاع الداخلية، وعليه فإن غياب السياسة الخارجية بشكل لافت في المناظرة أمر يبدو واضحاً ومبرراً كذلك، وبالنسبة لي هناك مسألتان اثنتان تفسران هذا الغياب وهما:

المسألة الأولى: حالة التداخل بين القضايا الداخلية والخارجية فصار اهتمام الناخبين أو الشعوب هو الاهتمام بأوضاع المعيشة وصار اليمين المتطرف الذي يعتبر الرئيس ترامب واحداً منهم هو من يعبر عن تلك الاهتمامات، وبالتالي فإن الديمقراطية كإحدى القيم الغربية ليست أولويات بقدر ما أنها وسيلة لتحسين المستوى المعيشي، فدولة مثل الصين على سبيل المثال تعيش حالة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وتطبق الديمقراطية وفق ثقافتها المحلية وليس بالمعيار الغربي.

المسألة الثانية: أن الصراع الثقافي الذي كان بين المعسكر الشرقي والغربي في فترة الحرب الباردة انتقل لأن يكون صراعاً داخلياً في الولايات المتحدة وربما الغرب بأكمله، ولهذا نجد أن دونالد ترامب اتهم في المناظرة الأخيرة منافسته هاريس بأنها ((اشتراكية)).

رغم كل ما سبق، تبقى حالة الاهتمام العالمي للمناظرة الانتخابية ناتجة من الاقتناع بتأثير السياسة الأمريكية على الساحة العالمية، وأن هذا الاهتمام يتم حتى في ظل حالة الاعتقاد بتراجع النفوذ الأمريكي. وهذا ما يخالف الاعتقاد بأن التراجع ليس كما يعتقد أغلبنا، بقدر ما أنها تحولات في أولويات الاستراتيجية للسياسة الأمريكية في العالم.