تحركات مصرية استراتيجية كبرى

شهد الأسبوع المنصرم تحركات مصرية مهمة للغاية على المستوى الإقليمي، يصح وصفها بالاستراتيجية الكبرى. وتوزعت هذه التحركات بين التوجه نحو الجنوب الشرقي لمصر، حيث الصومال والقرن الإفريقي، وبين الشمال الشرقي حيث تركيا، وبين الشرق حيث الحدود المباشرة بين مصر وقطاع غزة.

ففي اليوم قبل الأخير لشهر أغسطس حطت طائرتا عسكريتان مصريتان في أراضي الصومال، الشقيق العربي في الدول العربية، محملتان بقوات عسكرية ومعدات وعتاد، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين عاماً. وأتت هذه الخطوة العملية بعد أسبوعين فقط من زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة، وحضوره ومضيفه الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع وزيري دفاع البلدين بروتوكولاً للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك في أعقاب مباحثات معمقة جرت بين الرئيسين قبلها، ومؤتمر صحفي حافل، أعلنا فيه هذا الخبر المهم.

وفي اليوم الرابع من الشهر الجديد ((سبتمبر)) وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في زيارة هي الأولى له لتركيا، منذ توليه الحكم في مصر قبل عشر سنوات، وبعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمصر في شهر فبراير الماضي، لينتهي بهذا عقد كامل من العلاقات شديدة التوتر بين البلدين على كل الصعد تقريباً، بدءاً من إطاحة الشعب المصري بحكم جماعة الإخوان لمصر في ثورة 30 يونيو العظيمة، والتي انحازت لها القوات المسلحة، بقيادة وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وفي اليوم الخامس من نفس الشهر تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وبرفقته عدد من كبار قادتها، وبصورة مفاجئة وغير متوقعة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، بدءاً من المرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وكذلك الحدود المصرية معه. وأكد رئيس أركان حرب الجيش المصري أن المهمة الرئيسية لهذا الجيش هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة المصرية قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل.

أتت هذه التحركات المصرية الثلاثة في أقل من أسبوع، لتعكس وبصور مختلفة، بعضها واضح الدلالات، والبعض يستوجب مزيداً من التأمل والتدقيق والتحليل، لكي تؤكد أن مصر قررت في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة بها من اتجاهاتها الاستراتيجية الأربعة، والمتسمة عموماً ما بين السخونة الشديدة والاشتعال شبه الكامل، أن تكثف وبصور نوعية مختلفة من تحركاتها الاستراتيجية الكبرى، فقد خيمت على المنطقة كلها، بل وربما العالم كله، خلال الأحد عشر شهراً الأخيرة أجواء التصعيد الخطير، التي خلقتها الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وهي التي وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى الاتهامات الكاذبة، التي وجهها لمصر في أكثر من حديث له، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، في محاولات واضحة لاستفزازها وتعطيل جهود وساطتها من أجل اتفاق لوقف القتال، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، وبدت بذلك جلية ناصعة الرسائل، التي حملها تفقد رئيس أركان حرب الجيش المصري للحدود المصرية مع غزة، لكل من يهمه الأمر، وبالطبع إسرائيل في المقدمة، والقوى الدولية الأخرى الحريصة على عدم تصعيد وتوسيع الصراع إقليمياً، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ولم يخرج وصول القوات والمعدات العسكرية المصرية إلى الصومال تطبيقاً لبروتوكول التعاون العسكري بين البلدين، عن توجه مصري واضح ومعلن، من ناحية لمساعدة هذا البلد الشقيق على حفظ استقراره الداخلي ووحدة أراضيه، ضمن بعثة الدعم التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي ستبدأ عملها منذ يناير 2025، ومن ناحية ثانية المشاركة معه في حفظ أمن مضيق باب المندب، والذي يعد أحد أهم سبل حفظ أمن قناة السويس المصرية.

وكذلك فقد كانت زيارة الرئيس المصري لتركيا هي التحرك الاستراتيجي الأهم في الإغلاق النهائي للخلافات بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية بينهما على كل الصعد، والبدء في بناء ((وحدة موقف)) بين البلدين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بما ينعكس إيجابياً على عديد من قضاياها ونقاطها المشتعلة، سواء كانت في ليبيا أو سوريا أو الصومال أو السودان، فضلاً عن قدرة موحدة أكبر على دعم الشعب الفلسطيني، وإيقاف التصعيد، الذي يمكن أن يصل إليه الإقليم بسبب الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.