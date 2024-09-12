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هل نعرف أصدقاءنا فعلاً؟

9/12/2024 7:28:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هل نستطيع القول وبثقة إننا نعرف الأشخاص المحيطين بنا بشكل حقيقي بمن فيهم أفراد عائلتنا وأصدقاؤنا المقربون؟ بعيداً عن خفايا القلوب التي لا يعلمها إلا خالق القلوب، هل يعبر هؤلاء الأصدقاء والأقارب القريبون منا وهم يتعاملون معنا عن حقيقة ما بداخلهم، أم أنهم يظهرون لنا أوجهاً ليست حقيقية، فنظن أننا نعرفهم بينما نحن في الحقيقة نراهم بالطريقة التي يقدمون أنفسهم بها، فينجحون في إقناعنا وكسب ثقتنا بينما الحقيقة خلاف ذلك؟

هناك من سيغضب أو سيستنكر هذه التساؤلات، لكن لماذا؟ لأننا جميعاً لا نود أن نبدو أشخاصاً مغفلين أو عديمي الخبرة في معرفة الناس، أو أن نكتشف أو نعترف بحقيقة بعض من نحبهم، لكن مهلاً من هو هذا الإنسان الذي لم يخدع في بعض من حوله؟ من منا لم يكتشف وجهاً آخر يختفي خلف ذاك الصديق وتلك الصديقة أو ذاك القريب وتلك القريبة؟ هل كان يخطر ببال هابيل أن شقيقه قابيل سيقتله يوماً دون ذنب ((من وجهة نظره))؟ لقد تسببت مشاعر الغيرة والحسد في أكبر الخيانات والصدمات عبر التاريخ وحتى اليوم داخل علاقات الصداقة والحب والأخوة والعلاقات الزوجية وحتى في علاقات الزمالة؟

إن القيصر في مسرحية شكسبير حين صرخ في وجه صديقه قائلاً ((حتى أنت يا بروتس؟)) كان يعبر عن واحد من أشهر مواقف خيانة الأصدقاء غير المتوقعة، فبلا شك لم يتوقع يوليوس قيصر خيانة صديق عمره بروتس الذي شارك في اغتياله مع البقية، وبعيداً عن دوافع القتل وكون القيصر دكتاتوراً فإن للصديق نظرة واعتبارات مغايرة دوماً!

إن الصراعات التي نعيشها في الحياة، والتنافسات في بيئة العمل وغير بيئة العمل تجعلنا نظن دوماً أننا في مرمى حسد الزملاء ومؤامرات المحيطين باستثناء أصدقائنا، الذين لم نتخذهم أصدقاء إلا عبر بوابة الثقة وحسن الظن في مشاعرهم تجاهنا، فكيف يمكن للصديق أن ينقلب أو يحسد أو يخون؟ كيف لا ننتبه لذلك فنكتشف متأخرين؟ هل هذا لفرط المحبة والثقة أم لزيادة حسن الظن؟ أم لقدرة الآخر على الكذب؟ أم أن المحبة تحولنا إلى أشخاص أغبياء أحياناً؟

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