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نبع الخير لا ينضب

9/12/2024 7:28:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام، فهي تستحق من يتابعها، ويوثق المعلومات المرتبطة بها، ليكشف أولئك الذين اختفوا عن الأنظار، وكأن الأرض بلعتهم!

إنهم أولئك الذين كانوا يصرخون في الأبواق، ويلطمون وجوههم بعد السابع من أكتوبر، وكادوا أن يشقوا ثيابهم، في مشاهد سوقتها تنظيماتهم، فاستعانوا ببعض الهاربين المتجنسين بأوروبا، وغيرها من البلاد التي تحتضن أمثالهم، وأنتجوا أفلاماً بعد أن تلاعبوا بخلفياتها، فأخرجوها وكأنها من داخل غزة، تتطاول على الجميع ما عدا من ينتمون إلى الفئة الشاذة المنحرفة، وسخّر التنظيم الدولي قنواته التلفزيونية، وحساباته الوهمية على وسائل التواصل، ولم يتركوا أحداً بعيداً عن شتائمهم وسبابهم، قبل أن يسقط من سقط ويجرح من جرح، وتتكدس حالات المرضى الذين لا يجدون دواء أو مستشفى يعالجون به، وحركوا بعض الأتباع في دول عربية لبضعة أيام، ثم غابوا.

أولئك هم الإخوان، أصحاب الاستثمارات المليارية في أفريقيا والحسابات السرية في أوروبا وجزر الكاريبي، عندما جد الجد لم نجد لهم أثراً، لم يرسلوا خيمة لأسرة تعيش في الخلاء، ولم يعلنوا عن تسيير شاحنة مساعدات واحدة أو يبعثوا طرداً به دواء يسعف طفلاً.

عند الشدة تكشف معادن الرجال، وتنكشف الأردية البالية عن الجبناء المتخاذلين، أشباه الجرذان الباحثة دوماً عن جحور تختبئ خلف ظلامها، أشعلوها ناراً وتركوا الأبرياء العزل تحت رحمة عدو لا يرحم، ولم يمدوا يد العون لطفل بحاجة لشربة ماء، ولم يسعفوا مسناً أعجزته السنون ومؤامرات المتحزبين وقسوة الكارهين، ولولا من سخرهم الله لكانت مأساة غزة أشد وقعاً، وكان ضحاياها قد بلغوا مئات الألوف، ولكنهم تواجدوا هناك بما أنعم ربهم عليهم من خير، لم يبخلوا بالجهد والمال، ولم ييأسوا من محاولات الوصول إلى شعب لا ذنب له يموت تحت نيران أحقادهم، رجال لا يدعون البطولة وهم الأبطال، ولا يمسكون الخير عن المحتاجين لأنهم أخيار، يداوون المرضى، ويسقون العطشى، ويطعمون الجوعى، وينقلون الجرحى في عمليات إجلاء إلى حيث تكون الرعاية ويكون العلاج، رجال الشهامة، قادة بلادنا، نبع الخير الذي لا ينضب، حفظهم رب العزة، وأطال في أعمارهم، وسدد خطاهم.

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