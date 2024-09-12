قواعد اللعبة وتأثير اللاعب!

يخطئ من يعتقد أن أزمة غزة مرتبطة بـ ((حماس)) وحدها، وأن أزمة ((حماس)) مرتبطة بـ ((القسام))، وأن أزمة مقاتلي ((القسام)) مرتبطة بيحيى السنوار.

ويخطئ أيضاً من يعتقد أن أزمة اللاحل في مفاوضات غزة مرتبطة بإسرائيل وحدها، وأن أزمة إسرائيل مرتبطة بتحالف اليمين، وأن أزمة تحالف اليمين التوراتي مع الليكود مرتبطة ببيبي وحده.

ويخطئ من يعتقد أن أزمة الدور المرتبك للإدارة الأمريكية مرتبطة بالحزب الديمقراطي، وأن أزمة الحزب الديمقراطي مرتبطة بالإدارة الحالية، وأن أزمة الإدارة الحالية مرتبطة بجو بايدن وحده.

باختصار: لو اختفى فوراً كل من يحيى السنوار وبيبي نتنياهو وجو بايدن فإن الأزمة ستظل محتدمة ومعقدة، وسوف يستمر الصراع الدموي فارضاً نفسه بقوة، مهدداً بأخطار مخيفة.

لماذا؟ أليست السياسة مرتبطة برغبات وأفكار وقرارات الساسة والقادة؟

الإجابة نعم، ولكن هؤلاء الساسة، على اختلاف مصالحهم وجذورهم وأفكارهم ومشاربهم السياسية، كلهم يرتبطون بقواعد حاكمة للأنظمة التي يعبرون عنها.

هذه القواعد المنظمة للعبة السياسية هي أكبر بكثير من دور اللاعب، كائناً من كان.

هذه القواعد هي قواعد تاريخية تأسيسية حاكمة، تتجاوز الأشخاص والأحزاب والأحداث المؤقتة والطارئة.

هذه القواعد هي استراتيجيات متأصلة، أقوى تأثيراً من أي مناورات ضيقة، أو تكتيكات صغيرة.

لذلك، نقول الآتي:

1 -((السنوار)) يتحرك من منطق وجوهر جماعة الإخوان المسلمين ((السنية))، التي تحالفت مع فكر الحرس الثوري الإيراني، الذي يؤمن بدولة ((الولي الفقيه))، الذي يتعين عليه إعداد الدولة الثورية في المنطقة، لحين عودة الإمام الغائب.

2 -نتنياهو يؤمن بفكر ((جابوتنسكي))، الذي تأسس عليه فكر ((الليكود))، الذي يعتقد أن أرض فلسطين هي حق تاريخي للدولة العبرية، من البحر إلى النهر، وأن دور اليهودي المخلص هو منع قضم هذه الأرض المقدسة وتسليمها إلى الفلسطينيين.

باختصار، رفض أي مشروع يؤدي إلى مشروع الدولتين.

3 - ((بايدن)) هو نتاج الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الذي عُرف تاريخياً باحتضان الأقليات الأمريكية من كل جنس ولون وعرق، بمن فيهم اليهود الأمريكيون.

ويدرك بايدن، بخبرته التاريخية، أن مسألة بقاء إسرائيل قوية ومتفوقة على كل من في منطقة الشرق الأوسط هي مسألة جوهرية داخلية، لازمة وأساسية لاختيار وفوز أي مرشح أمريكي ((رئيس – نائب – سيناتور – حاكم – شخصية عامة)).

بالتالي، مهما بلغ تأثير اللاعب ودوره في مسار الحرب والسلام فإن قواعد اللعبة هي الأهم والأكثر تأثيراً.