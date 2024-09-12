رئيس شركة تطوير تكنولوجيا المعلومات الصينية: نعمل على الإدراج في الإمارات

أكد جوليان سو، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المعلومات الصينية، حرص شركته على توسيع أعمالها في دولة الإمارات وتقديم خدماتها المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي التنبئي لأغراض الصيانة، والمساعدة في السلامة، والكفاءة.

وأشار إلى أن شركته، المدرجة في بورصة هونغ كونغ والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التنبئي، تعمل على الإدراج في أسواق المال الإماراتية في ظل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الدولة ومكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً.

وقال: ((نعمل على الإدراج في دبي أو في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح إدراجها مزدوجاً في هونغ كونغ وأحد سوقي المال في الإمارات)).

وأضاف سو، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات النسخة الأولى من ((مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3))، إنه لتحقيق هذا الهدف وقعت شركته اتفاقية تعاون مع شركة ((مصاري كابيتال))، ومقرها دبي، على هامش المهرجان، تمهيداً لتوسيع أعمالها في الإمارات.

زخم كبير

وأكد أهمية المهرجان في ظل الزخم الكبير الذي يشهده وسط حضور قوي من المتخصصين والخبراء في هذا المجال، ما يؤكد الأهمية التي توليها الإمارات ودبي لقطاعات المستقبل وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي و((الويب 3)).

وذكر أن حكومة دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي و((الويب 3))، من خلال توفير بيئة جاذبة لجميع أنواع الشركات، سواء أكانت ناشئة أم ناضجة، لتأتي إلى الإمارات وتؤسس أعمالها وتستكمل رحلة النمو.

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