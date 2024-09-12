«إعمار» و«سالك» يرفعان سوق دبي بمكاسب 3.7 مليارات درهم

عاود سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.42%، أو ما يعادل 18.45 نقطة، مسجلاً مستوى 4364.87 نقطة، ليربح السوق نحو 3.7 مليارات درهم، بدعم قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة، لا سيما سهما ((إعمار العقارية)) و((سالك))، اللذان ارتفعا بـ 1.06 و1.28% على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 729.35 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 733.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((الاستشارات المالية الدولية)) بالحد الأقصى عند 6.7 دراهم، ليقود ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 45.55 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بـ 34.93 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 34.9 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم الأسمنت الوطنية 10.6%، وأجيليتي للمخازن 4.5%، والوطنية الدولية القابضة 3.5%، وإعمار للتطوير 0.58%، ودبي الإسلامي 0.33%. وشهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة، على أسهم بنك المشرق، بقيمة إجمالية بلغت 87.55 مليون درهم، على عدد 437.8 ألف سهم، بسعر 200 درهم للسهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9307.72 نقطة، منخفضاً بـ 0.16% في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بأكثر من 176.95 مليون درهم، تلاه ((أيبيكس للاستثمار))، جاذباً 101.4 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 74.4 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم أيبيكس للاستثمار 4.7%، والشارقة الإسلامي 3.85%، وأبوظبي لبناء السفن 3.7%، وإي سفن- أذونات 3.45%.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و320 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 387.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 27.2 ألف صفقة.

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