«دانوب العقارية» تطلق مشروعي «بايز 102» و«أوسيز» قريباً

كشفت ((دانوب العقارية))، أسرع مطور عقاري من القطاع الخاص نمواً في الإمارات، عن مشروعين جديدين سيتم إطلاقهما قريباً.

المشروع الأول ((بايز 102)) هو برج مكون من 102 طابق، ويعد أطول برج في دانوب، ما سيعزز سمعة دبي كـ((مدينة ناطحات السحاب))، وسينضم إلى المباني الأيقونية مثل برج خليفة، مارينا 101، وبرج الأميرة. والمشروع الثاني ((أوسيز))، وهو مصمم لتقديم الفخامة بأسعار معقولة، مما يلبي احتياجات العملاء، الذين يبحثون عن الحياة الفاخرة بأسعار مناسبة.

بايز102.. الحياة الفاخرة

بايز 102 من دانوب من المتوقع له أن يكون أيقونة جديدة في أفق دبي. يقع هذا المشروع في منطقة الخليج التجاري التي تعد من أكثر المناطق طلباً. ويجسد الفخامة والابتكار، وسيرتفع البرج إلى 102 طابق، مما يجعله أطول مشروع تم تطويره على الإطلاق من قبل دانوب للعقارات، وسيضم بايز 102 حوالي 1300 وحدة فاخرة مجهزة بالكامل، بما في ذلك استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، وأربع غرف نوم، تم تصميم كل وحدة لتقديم راحة وأسلوب مميزين، لتلبية الأذواق الرفيعة لأصحاب المنازل العصريين.

وواحدة من أكثر الميزات في بايز 102 هي دمج مهبط للطائرات العمودية للتاكسي الجوي، المعروف أيضاً باسم (المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي). من المتوقع أن يحدث هذا النوع المستقبلي من وسائل النقل ثورة في السفر داخل الإمارة، مما يوفر بديلاً سريعاً ومريحاً للمقيمين والزوار على حد سواء. مع إطلالات بانورامية على برج خليفة وأفق دبي، يعد بايز102 بتقديم تجربة معيشية لا مثيل لها.

مرافق

بالإضافة إلى الوحدات السكنية سيضم بايز102 متاجر تجزئة وأكثر من 40 وسيلة ترفيهية عالمية تم تصميمها لتعزيز أسلوب حياة السكان. تشمل هذه المرافق نادياً صحياً حديثاً، مسبحاً، مساراً للركض، ساحة رياضية، مركزاً للأعمال، مقهىً باطلالة مميزة، منطقة شواء، غرفة لتنس الطاولة، ملعب كرة سلة، تسلق الجدران، سينما خارجية، وحتى خدمات طبية عند الطلب.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب العقارية: ((يمثل بايز 102 من دانوب حقبة جديدة في الحياة الفاخرة. نحن متحمسون لتقديم هذا المشروع، الذي لا يقتصر فقط على وضع معيار جديد للعيش في الأبراج العالية، ولكنه يمهد أيضاً الطريق لمستقبل النقل الحضري في دبي. مع استعداد المدينة لإطلاق التاكسي الجوي، نحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه الابتكارات، حيث نقدم للسكان راحة التنقل المتطور مباشرة عند عتبة منازلهم)).

أوسيز.. الفخامة بأسعار معقولة

وتطلق دانوب العقارية أيضاً مشروع أوسيز، وهو مشروع مصمم لإعادة تعريف الفخامة بأسعار معقولة في دبي. يقع أوسيز في واحة دبي للسيليكون التي تشهد تطوراً سريعاً، وسيغطي مشروع أوسيز حوالي مليون قدم مربعة، ويتألف من حوالي 900 وحدة فاخرة موزعة على برجين، أوسيز 1، وأوسيز 2. يضم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات السكن، بدءاً من الاستوديوهات إلى شقق بغرفة نوم واحدة، غرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى منافذ تجارية لراحة السكان.

تم تصميم أوسيز بشكل استراتيجي لجذب المديرين التنفيذيين والمهنيين، الذين يعملون بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات. سترتفع الأبراج لـ34 طابقاً، وستوفر أكثر من 30 مرفقاً، مما يضمن نمط حياة مريحاً ومناسباً. سيتمتع السكان بسهولة الوصول إلى خط مترو دبي الأزرق الجديد، الذي سيربط واحة دبي للسيليكون مع المجتمعات الرئيسية الأخرى، مما يجعله موقعاً رئيسياً لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

عوائد

وقال ساجان: ((شهدت واحة دبي للسيليكون زيادة كبيرة في الطلب نظراً لموقعها الاستراتيجي والتطورات البنية التحتية القادمة، مثل تمديد خط مترو الأزرق. مع نقل المطار إلى دبي الجنوب والزيادة في شعبية المجتمعات على طول شارع E311 وE611 نتوقع أن يقدم أوسيز عوائد ممتازة للمستثمرين. يتماشى المشروع مع رؤيتنا لتقديم الفخامة بأسعار معقولة تلبي احتياجات سكان دبي المتغيرة)). من المقرر الانتهاء من مشروع أوسيز في غضون 36 شهراً، ومن المتوقع تسليمه بحلول ديسمبر 2027. تم تحديد أسعار الوحدات بشكل تنافسي، مما يجعل الحياة الفاخرة في متناول جمهور أوسع، حيث تبدأ الأسعار من 6,690 درهماً شهرياً مع خطة الدفع المميزة من دانوب العقارية بنسبة 1%، وبدون فوائد.

31 مشروعاً

وأطلقت دانوب للعقارات 31 مشروعاً، وتم تسليم 15 منها بنجاح، بينما هناك 16 مشروعاً آخر في مراحل مختلفة من الإنشاء. كل مشروع يتميز بجودة بناء استثنائية، ومعدات حديثة، وتشطيبات داخلية منزلية من الدرجة الأولى. تشمل هذه المشاريع بيرلز، جولز، ويفز، إليغانز، أوليفز، إلز، لاونز، بايز، ميركيلز، ريزورتس، غلامز، ستارز، غليتز 3، غليتز 2، غليتز 1، ودريمز، ويجذب ذلك اهتماماً كبيراً من المشترين ذوي الدخل المتوسط، ويؤدي إلى بيع العديد من مشاريعنا بالكامل.

منذ تأسيسها حققت مشاريع دانوب العقارية نجاحاً ملحوظاً. نجحنا بجمع بين الأسعار المعقولة، وخطط الدفع المرنة، والمواقع الاستراتيجية، ومجموعة من المرافق الحديثة،. حالياً تمتلك دانوب العقارية قيمة دفترية مبهرة مع مساحة بناء تتجاوز 25.5 مليون قدم مربعة، وتستمر في وضع معايير جديدة في سوق العقارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز