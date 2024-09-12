لماذا لم تتواصل طفرة الشركات الصغيرة؟

قبل أسابيع، كتبنا عما بدا وكأنه بداية ثورة لرؤوس الأموال الصغيرة. فبعد سنوات من الأداء المتعثر، شهدت الشركات الصغيرة ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً، استمر لمدة أسبوع، بعد أن أثارت بيانات التضخم الجيدة آمالاً في خفض أسعار الفائدة. وتساءلنا حينها، هل هذا مجرد حدث مؤقت، أم بداية تحول حقيقي في قيادة السوق؟

لكن من الواضح أنها كانت مجرد حالة مؤقتة، فمنذ ذلك الأسبوع الغريب، عادت الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى مقعد القيادة. وبينما شهدنا تغيراً في قيادة المؤشر، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا خلف أسهم الشركات الدفاعية، فيما عادت الأسهم الصغيرة إلى التراجع من جديد.

والمنطق الأساسي لفورة الأسهم الصغيرة ذو شقين. ولأن الشركات الصغيرة أكثر مديونية، فهي تتأثر بشكل غير متناسب بأسعار الفائدة المرتفعة. لذلك تستفيد من خفض أسعار الفائدة. كما أنها أكثر حساسية اقتصادياً، لكن رد فعلها كان ضعيفاً في مواجهة الاضطرابات خلال الأعوام الماضية.

وإذا نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط ناعم، فقد ترتفع أسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية المخفضة. ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، والاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح للهبوط الناعم. لذا، لا يزال هناك أمل للشركات الصغيرة. وإن كنا متشككين بعض الشيء.

ولنبدأ بتحليل أداء الشركات. فقد توسع صافي هوامش الربح للأسهم المدرجة في مؤشر ((إس آند بي 500)) لأعوام. وجزء من التفسير، هو أن كبرى شركات التكنولوجيا، التي أصبحت تشكّل جزءاً أكبر من المؤشر، لديها هوامش أكبر. ورغم ازدياد هوامش الشركات الصغيرة أيضاً، لكن الشركات الكبيرة تزيد من تقدمها.

وقد تراجعت أرباح الشركات الصغيرة عن نظيراتها الكبيرة. ويعود جزء من هذا في الآونة الأخيرة، إلى قوة التسعير التي تمتعت بها الشركات الكبيرة خلال الجائحة، لكن هذا الاتجاه أقدم من ذلك.

فقد أشار إيان هارنيت كبير الخبراء الاستراتيجيين في الاستثمار بشركة ((أبسولوت استراتيجي))، إلى أن هذا ربما يعكس أيضاً ضغوط الشركات الكبيرة على الموردين الأصغر. ومن المحتمل كذلك، أن صناديق الأسهم الخاصة تشتري الشركات الصغيرة الأكثر ربحية. ومهما كانت الأسباب، فلا يوجد سبب وجيه لتوقع تغير هذا الاتجاه طويل الأمد قريباً.

وتبدو فكرة تضرر الشركات الصغيرة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة منطقية. وبالتالي، من المتوقع أن تتنفس هذه الشركات الصعداء عند خفضها. لكن الواقع قد لا يكون بهذه البساطة.

فالمقارنة بين الشركات غير المالية في مؤشر ((إس آند بي 600)) بين عامي 2019 و2023، تكشف أن صافي مصروفات الفائدة لم يرتفع بشكل كبير، مقارنة بالأرباح التشغيلية، وأن معدل الفائدة الإجمالي المدفوع على الديون، لم يزد بشكل ملحوظ.

ويعني ذلك أن أعباء الديون لم تتضخم بشكل كبير مع ارتفاع الفائدة، بفضل نمو الأرباح بوتيرة أسرع من مدفوعات الديون. وبالتالي، فإن المكاسب المحتملة للشركات الصغيرة من انخفاض الفائدة، قد تكون محدودة.

وكل ما حدث في حقيقة الأمر، أن أعباء ديون الشركات الكبيرة المدرجة في مؤشر ((إس آند بي 500))، انخفضت بين عامي 2019 و2023، بفضل الارتفاع الكبير لأرباح التشغيل، وتراجع معدل الفائدة الفعلي، مع إعادة الكثير من الشركات تمويل ديونها قبل شروع الفيدرالي في زيادة الفائدة.

أما الشركات الصغيرة، فما زالت رخيصة، مقارنة بتلك الكبيرة، قياساً بمكرر الربحية. وبحسب تشارلز كارا رئيس الاستراتيجية الكمية لدى ((أبسولوت استراتيجي))، فإن ((بعض الشركات ذات رأس المال الكبير، التي شهدت انهياراً للهوامش الإجمالية خلال عام 2020، بدأت تمر بتحسن)).

ويبدو أنه من غير المحتمل، على الأقل بالنسبة لنا، أن نشهد نهضة كبيرة للشركات الصغيرة. فالهوامش والديون تشير إلى مكاسب متواضعة فقط مقارنة بالشركات الكبيرة. كما أننا لسنا متأكدين بعد من التوقعات الاقتصادية. ورغم أن الدلائل تشير إلى هبوط ناعم، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك اضطراب اقتصادي، بعد انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضر بالرساميل الصغيرة الدورية.

وحسب ما أشار إليه جون آدامز كبير مسؤولي الاستثمار لدى ((كالاموس ويلث مانجمنت)): ((خلاصة القول، إننا لم نبلغ بعد الوقت الذي يمكننا فيه توقع تفوق أداء الشركات الصغيرة. إننا نراقبها عن كثب، وبعدما أبدت الشركات الصغيرة مؤشرات في يوليو، على قدرتها على تحقيق تفوق في الأداء، فإنها عادت وتعثرت منذ ذلك الحين. ونحن بحاجة إلى رؤية مزيد من الأدلة على التوقعات بشأن خفض الفائدة، وما إن كان الاقتصاد سيتباطأ)).

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