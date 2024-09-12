طفرة الذكاء الاصطناعي تخفي الكثير من مواطن الضعف بقطاع التكنولوجيا

يكشف تحليل التقارير المالية الأخيرة، بالإضافة إلى آراء المستثمرين، أن الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي يخفي نقاط ضعف عميقة في معظم جوانب قطاع التكنولوجيا. حيث لا تزال شركات عديدة تعاني من الركود الذي بدأ في عام 2022.

وساهم الارتفاع الكبير في أسعار أسهم شركات رائدة مثل ((إنفيديا)) و((مايكروسوفت))، المتوقع أن تكون من أوائل المستفيدين من ثورة الذكاء الاصطناعي، في التخفيف من وطأة عام 2022 الكئيب، الذي شهد انهيار مؤشر للأسهم التكنولوجية بنسبة تقارب الثلث. ومع ذلك، عند إلقاء نظرة متمعنة، نجد أن العديد من شركات التكنولوجيا التي لا تركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي لا تزال تكافح لاستعادة زخمها.

وقال توني كيم، رئيس الاستثمار التكنولوجي داخل قسم الأسهم الأساسية في شركة بلاك روك، إنه ((عند النظر إلى ما هو أبعد من الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، فلن تجد الكثير من الأحداث حيث لا تزال العديد من القطاعات الفرعية غارقة في ركود، والمجال الوحيد الذي يشهد نمواً ملحوظاً هو الذكاء الاصطناعي)).

وواجهت مجالات التكنولوجيا التقليدية، مثل البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج المعدات الإلكترونية لقطاعات أخرى كالتصنيع وصناعة السيارات، صعوبات، بما في ذلك ضعف الطلب والآثار المترتبة على الإفراط في التوسع وتراكم المخزونات خلال جائحة كورونا. كما أضر نمو الذكاء الاصطناعي ببعضها بشكل مباشر؛ حيث أجبرت الميزانيات المحدودة العملاء على إعادة توجيه استثماراتهم.

وقد وصف داستن موسكوفيتز، المؤسس المشارك لشركة فيسبوك والرئيس التنفيذي الحالي لشركة أسانا، الوضع بالنسبة للعديد من الشركات بإيجاز من خلال تخفيض مجموعة البرمجيات التجارية توقعاتها لبقية العام. وقال للمحللين: ((في قطاع التكنولوجيا، لا نزال نشهد نوعاً ما من التصحيح لآثار الإفراط في التوظيف والإنفاق الذي بدأ مع الجائحة، وكل ذلك يتزامن مع ما أظنه حالة من عدم اليقين حيال الظروف الاقتصادية، وكذلك في ما يتعلق بكيفية تطور الذكاء الاصطناعي)).

وتكشف التقارير المالية الأخيرة أن غالبية الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا نمت بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الماضي، في حين تقلّص نشاط العديد من الشركات الصغيرة. وتظهر بيانات بلومبرغ أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الفرعي لتكنولوجيا المعلومات حقق زيادة في الإيرادات بنسبة 6.9% في المتوسط خلال الـ12 شهراً الماضية، مقارنة بمتوسط على مدى خمس سنوات بلغ 10%. وأظهر نحو ثلاثة أرباع الشركات نمواً أبطأ من معدلاتها السابقة.

وخلال الـ12 شهراً الماضية، زادت الأرباح للسهم الواحد بنسبة 16% في المتوسط، مقارنة بـ21% للسنوات الخمس الماضية. ويتجلى هذا الضعف في مؤشرات الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، حيث تفتقر إلى الدعم من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.

وفي مؤشر راسل 2000، كان قطاع التكنولوجيا هو ثاني أسوأ القطاعات أداءً من حيث نمو الإيرادات في الربع الثاني؛ حيث أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن انخفاضاً بـ6.1% في الإيرادات على أساس سنوي، وانخفاضاً بـ2.8% في الأرباح.

وقال تيد مورتنسون، المحلل الاستراتيجي للتكنولوجيا لدى ((آر دبليو بيرد))، إن ((الذكاء الاصطناعي التوليدي يخفي ركوداً دورياً في العديد من القطاعات الرئيسة الأخرى.. ويأمل الجميع تحسن الأوضاع خلال الفصول القليلة المقبلة، رغم أن الأمل وحده لا يشكل استراتيجية استثمارية)).

وحتى داخل القطاعات الفرعية التي انغمست في طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل صناعة أشباه الموصلات، لا تزال بعض أنشطة الأعمال تعاني بالفعل. قال برايس هيل، المدير المالي لمورد معدات الرقائق ((أبلايد ماتريالز))، للمحللين إنهم ((يرون قوة جذب قوية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وحوسبة مراكز البيانات))، لكن هناك ((مواطن ضعف في الأسواق النهائية للسيارات والصناعات)).

وأشار جون بار، مدير المحافظ المالية لدى ((نيدهام فندز))، والمستثمر في عدة شركات لأشباه الموصلات مثل أبلايد ماتريالز، إلى أن ((الوضع مشابه في جميع أنحاء القطاع الصناعي.. النمو الحالي ليس قوياً، لذلك نبحث عن شركات لديها نماذج أعمال مستقرة وتستثمر في مجالات جديدة)).

بل قد تلاشى حماس المستثمرين للشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي منذ بداية فصل الصيف، ما دفع العديد من المراقبين للتنبؤ بتحول طويل الأمد في اهتمام المستثمرين من أسهم التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أخرى، مثل الخدمات المالية والصناعات. إضافة إلى ذلك، يأمل بعض المتخصصين في التكنولوجيا حدوث تحول مشابه داخل القطاع، والانتقال من أسهم الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى القطاعات الأقل تفضيلاً داخل هذه الصناعة.

ورغم أن حفنة من الشركات تتوقع نمواً من ثلاثة أرقام مثل ما شهدته إنفيديا في الأرباع الأخيرة، إلا أن ثمّة دلائل تشير إلى أن بعض أسوأ مجالات قطاع التكنولوجيا أداءً تشهد تحولاً في هذا الصدد.

وقال توني وانج، مدير المحافظ المالية في صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لشركة ((تي رو برايس)): ((أعتقد بأننا نشهد استقراراً، فقد توقفت الأوضاع من الاتجاه للأسوأ في تلك المجالات الحساسة للاقتصاد الكلي، وقد يساعد انخفاض الأسعار. وعلى مدار العامين الماضيين، كان ثمّة اعتقاداً بأن الذكاء الاصطناعي هو المجال الوحيد الذي أظهر تقدماً، لكني غير متأكد بأن هذا سيستمر خلال العامين المقبلين)).

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