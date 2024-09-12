لا حاجة للجميع لإبداء الآراء حول الذكاء الاصطناعي

المؤسسات لا يجب أن تنشغل بما هو خارج عن نطاق سلطتها

تحولت مبادرة ((الشهر الوطني لكتابة الروايات))، التي انطلقت في الولايات المتحدة، إلى ظاهرة عالمية. ففي شهر نوفمبر من كل عام، يشرع المشاركون في تحدٍّ طموح لكتابة مسودة أولية من 50 ألف كلمة. وعلى الرغم من أن بعض هذه المسودات تتطور إلى روايات ناجحة، مثل رواية ((السيرك الليلي)) للكاتبة إيرين مورغنستون، وهي رواية شهيرة ولدت من رحم هذه المبادرة، إلا أن الغالبية العظمى منها تبقى مجرد مسودات أولية. ويعترف الكثير من المشاركين بأنهم يكتبون بدافع المتعة والإبداع الشخصي، وليس بهدف الربح المادي أو الشهرة الأدبية.

لكن خلال السنوات الأخيرة، لم تسلم هذه المبادرة من الكثير من الجدل. فخلال العام الجاري العام، ازداد الجدول وتوسعت دائرته بعد إعلان المبادرة عن موقفها تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكتابة. وفي حين أنها لم تتخذ موقفاً واضحاً، إلا أنها رأت أن ((الإدانة الصريحة لاستخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي)) هي بمثابة ((تمييز وطبقية)). (وكأن الإيحاء بأن أفراد الطبقة العاملة وذوي الإعاقة لا يستطيعون كتابة الروايات إلا بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أمر مقبول).

وقد أدّت التداعيات السلبية الناجمة عن ذلك إلى تقديم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو الكاتب دانييل خوسيه أولدر، استقالته من المنظمة امتعاضاً. (ومنذ ذلك الحين، اعتذرت المنظمة وتراجعت عن بيانها السابق).

ولا تنطوي المشاركة في الشهر الوطني لكتابة الروايات على مخاطر، باستثناء ربما دعم الأصدقاء والأقارب الذين قد تطلب منهم قراءة عملك لاحقاً. فعند تسجيل المشاركين على الموقع الإلكتروني يمكنهم التواصل مع المشاركين الآخرين عبر منتديات المناقشة ويتم مكافأتهم على بلوغ مراحل معينة برسومات جرافيك بسيطة توضح إنجازاتهم.

فإذا كنت ترغب في كتابة رواية تجريبية بعنوان ((خواطر أكاديمي في منتصف مسيرته المهنية حول طلاقه))، فليس هناك ما يمنعك. كما يمكنك أن تطلب من شات جي بي تي ((كتابة 50 ألف كلمة لرواية عن سن البلوغ بأسلوب بول بيتي)) ثم ترسل الجزء المتبقي بنفسك. لكن في الحالتين الشيء الوحيد الذي تضيعه هو وقتك.

ورغم أن الحجة بأكملها تبدو سخيفة تماماً، لكنها تحمل درسين مفيدين. الأول هو أن المؤسسات والشركات يجب أن تتجنب إبداء الكثير من الآراء. ومن غير الواضح لماذا يحتاج الشهر الوطني لكتابة الروايات إلى إبداء رأي بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي. وينبغي عموماً للمؤسسات أن تتسم بالوعي الاجتماعي، ويجب أن يقتصر الأمر على المجالات التي تتحكم فيها مباشرة، مثل ممارسات التوظيف العادلة، والتداعيات الناجمة عن سلاسل التوريد الخاصة بها على العالم، كما يتعين على هذه المبادرة الاهتمام بأن منتدياتها خاضعة لإدارة جيدة (رغم أن هذا الموضوع محل جدل سابق)، ويجب أن تبدي القليل من الاهتمام أو لا تبدي أي اهتمام بالقضايا التي تتجاوز قدرتها على إيقافها أو منعها بشكل فعال، مثل الطريقة التي يستخدم بها المشاركون الذكاء الاصطناعي.

ومن القواعد الأساسية لأي مؤسسة تفكر في إصدار بيان حول موضوع ما، هو أن تسأل نفسها عن التغييرات العملية التي يمكنها إجراؤها نتيجة ذلك، وأسباب القيام بذلك. وقد تتنوع هذه التغييرات بداية من تقديم تبرعات مالية إلى الممارسات الوظيفية. على سبيل المثال، قامت شركة لش لبيع مستحضرات التجميل بالتجزئة بالتبرع بمبالغ طائلة للجمعيات الخيرية التي تعمل على إصلاح جهاز الشرطة، بينما ذهب جوليان ريتشر، مؤسس سلسلة ((ريتشر ساوندز)) للترفيه المنزلي، إلى حد تحويل شركته إلى صندوق مملوك للموظفين في عام 2019.

لكن إذا كانت المؤسسة غير راغبة أو عاجزة عن إجراء تغييرات حقيقية على عملياتها أو نفقاتها، فإن تسعة من كل عشرة مواقف تنبئ بأنها لن تحقق فائدة تذكر ولن تضيف شيئاً من خلال التعبير عن رأيها.

الدرس الثاني يتعلق بكيفية استجابة المؤسسات للاستخدام الواسع النطاق والاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكما أن المبادرة لا يمكنها إيقافي عن استخدام ((غوغل جيميناي)) لكتابة رواية مقنعة تدور حول كاتب عمود وسيم يحل ألغاز الجرائم، فلا يمكن لأصحاب العمل منع شخص ما باستمرار من كتابة خطاب تعريفي بنفس الطريقة. ولا يعني ذلك بالضرورة أنهم يجب عليهم تقبل ذلك، لكنه يشير إلى أن بعض أشكال التقييم أصبحت حتماً اختباراً لقدرتك على التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدر ما هي اختبار لقدرتك على الكتابة أو البحث المستقل.

إن التوظيف، الذي يعد واحداً من أصعب المهام التي تجريها أي منظمة، أصبح أكثر صعوبة، ونتيجة لذلك، ستزداد فترات الاختبار أهمية. ويسلط الدرسان عموماً الضوء على مبدأ مشترك: هو تذكير بأن المؤسسات لا يجب أن تنشغل بما هو خارج عن نطاق سلطتها. فكما يتطلب صياغة رواية جيدة اختيار الكلمات المناسبة في المكان والزمان المناسبين، تحتاج المؤسسات إلى معرفة متى يكون من المناسب التحدث ومتى يتعين عليها التزام الصمت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز