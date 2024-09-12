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الشركات في ألمانيا تعاني.. والديون تتراكم

9/12/2024 7:28:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن استناداً إلى بيانات أولية أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7 % على أساس سنوي.

وبحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10 % هذا العام سوى في يونيو الماضي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعلياً إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.

ووفقاً لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام بما في ذلك شهر يونيو، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9 % عما كان عليه في النصف الأول من عام 2023.

ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.

كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.

وتم تسجيل 35 ألفاً و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 6.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.

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