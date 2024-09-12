«مير» للاستثمارات تطلق عملياتها في أبوظبي بدمج 4 علامات تجارية

أعلنت مجموعة مير للاستثمارات الاستراتيجية إطلاق عملياتها في أبوظبي، ودمج 4 علامات تجارية رئيسية.

وتضمّ محفظة مجموعة مير الاستثمارية عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية، تشمل جمعية أبوظبي التعاونية، بعد دمجها مع جمعيات العين ودلما والظفرة التعاونية، كما يندرج تحت مظلة المجموعة شركة ((مكاني)) للعقارات، التي تتولى تشغيل سلسلة متنوّعة من مراكز التسوق المجتمعي في الإمارة، بالإضافة إلى ((سبار)) لتجارة التجزئة.

وقال الكابتن محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير: ((يشكل إطلاق المجموعة خطوة رائدة تعزز مساهمة المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة. وتلتزم مجموعة مير بالتوجهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد نهيان حمد بالركاض العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير أن إطلاق مجموعة ((مير)) نتج عن دمج 4 علامات تجارية في أبو ظبي. وأوضح أن العلامات الأربع قدمت خدماتها للمجتمع على مدى 4 عقود. وأضاف أن المجموعة ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها أسواق التجزئة، حيث تمتلك 120 منفذاً للبيع في الإمارات، وهناك الذراع العقارية للمجموعة ويتم إدارته عن طريق شركة مكاني، وهي معروفة بما لديها من المراكز التجارية والمولات، والمحور الثالث التصنيع الغذائي.

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