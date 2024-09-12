Friday, 13 September 2024 03:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«مير» للاستثمارات تطلق عملياتها في أبوظبي بدمج 4 علامات تجارية

9/12/2024 7:28:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة مير للاستثمارات الاستراتيجية إطلاق عملياتها في أبوظبي، ودمج 4 علامات تجارية رئيسية.

وتضمّ محفظة مجموعة مير الاستثمارية عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية، تشمل جمعية أبوظبي التعاونية، بعد دمجها مع جمعيات العين ودلما والظفرة التعاونية، كما يندرج تحت مظلة المجموعة شركة ((مكاني)) للعقارات، التي تتولى تشغيل سلسلة متنوّعة من مراكز التسوق المجتمعي في الإمارة، بالإضافة إلى ((سبار)) لتجارة التجزئة.

وقال الكابتن محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير: ((يشكل إطلاق المجموعة خطوة رائدة تعزز مساهمة المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة. وتلتزم مجموعة مير بالتوجهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد نهيان حمد بالركاض العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير أن إطلاق مجموعة ((مير)) نتج عن دمج 4 علامات تجارية في أبو ظبي. وأوضح أن العلامات الأربع قدمت خدماتها للمجتمع على مدى 4 عقود. وأضاف أن المجموعة ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها أسواق التجزئة، حيث تمتلك 120 منفذاً للبيع في الإمارات، وهناك الذراع العقارية للمجموعة ويتم إدارته عن طريق شركة مكاني، وهي معروفة بما لديها من المراكز التجارية والمولات، والمحور الثالث التصنيع الغذائي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN12092024000110011019ID1108669151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث