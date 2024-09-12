مؤسس مالكة «تيك توك» الأغنى في الصين

أصبح ((تشانج ييمينج)) المؤسس المشارك لشركة ((بايت دانس))، مالكة تطبيق ((تيك توك))، أغنى شخص في الصين، بثروة 45.6 مليار دولار، وفق تقديرات ((فوربس)).

إذ تفوق ((ييمينج)) على ((تشونج شانشان)) رئيس مجلس إدارة ((نونجفو سبرينج))، المتخصصة في إنتاج المياه المعبأة، والذي تُقدر ثروته عند 43.3 مليار دولار.

ويرجع ذلك إلى تراجع ثروة ((شانشان)) البالغ من العمر 69 عاماً بمقدار 4.4 مليارات دولار، إثر ((نونجفو سبرينج)) المدرج في هونغ كونغ 7.5 %، منذ إعلان نتائج أعمال سلبية في 28 أغسطس الماضي.

وظل ((ييمينج)) البالغ من العمر 40 عاماً، محافظاً على قيمة ثروته، رغم تراجع تقييم ((بايت دانس)) غير المدرجة في البورصة، إلى 217 مليار دولار، من ذروته عند 400 مليار دولار في عام 2021، بحسب تقديرات ((فوربس)).

ويكافح قطب المشروبات البالغ من العمر 69 عاماً، الذي تصدر قائمة أغنى شخص في الصين لمدة ثلاث سنوات متتالية، لتنمية أعمال شركة المياه المعبأة ((نونجفو سبرينج)). وتواجه ((بايت دانس)) مشكلات كبيرة، بعد استقالة تشانج ييمينج في 2021، مسلّماً زمام الأمور إلى زميله في الكلية ليانغ روبو، وحالياً، يقيم ييمينج في سنغافورة.

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