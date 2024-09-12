النفط يرتفع.. وبرنت يلامس 72 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 % أمس وسط قلق حيال تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر للنفط الخام في العالم، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر دولاراً أو 1.4 % إلى 71.61 دولاراً للبرميل خلال التداولات. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 92 سنتاً أو 1.4 % إلى 68.23 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من 2 % في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أول من أمس.

ولكن مع اقتراب الإعصار من نهايته بعد وصوله إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات. وأظهرت البيانات أيضاً أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو في الوقت نفسه الذي تراجع فيه الطلب على نواتج التقطير. كما هبط تشغيل المصافي. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وقلصت أيضاً توقعاتها للعام المقبل، في ثاني تعديل بالخفض على التوالي.

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