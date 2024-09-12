«أمنيات» تطلق «بيوند» المتخصصة في قطاع العقارات الفاخرة

أعلنت مجموعة ((أمنيات)) إطلاق ((بيوند))، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة. وكجزء من هذه المبادرة كشفت مجموعة ((أمنيات)) عن مشروع استراتيجي بمساحة 11 مليون قدم مربعة على ساحل جميرا، حيث سيتم تخصيص 8 ملايين قدم مربعة لشركة ((بيوند)).

سيوفق المشروع الجديد بين وسائل الراحة والرفاهية عالمية المستوى وبين التقنيات التفاعلية. يحتل هذا المشروع الضخم موقعاً استراتيجياً على ساحل جميرا، وسيشمل المشروع مساحات خضراء شاسعة وكل سبل الراحة والرفاه، فضلاً عن أرقى خدمات الضيافة العالمية.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ((أمنيات)): ((تفخر مجموعة ((أمنيات))، بالتعاون مع مدينة دبي الملاحية لإطلاق هذا المشروع الطموح. وأتاح لنا التعاون إنشاء وجهة مميزة ضمن مدينة دبي الملاحية، وشكلت الطبيعة والإنجازات المستمرة التي تشهدها مدينة دبي الملاحية أساساً لنا لإنشاء مشروع مميز، يرسي معايير جديدة لمفهوم الحياة الحضرية)).

وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: ((نفخر بالإعلان عن محطة جديدة في تطوير مدينة دبي الملاحية، حيث نعمل بشكل وثيق مع رواد التطوير العقاري لتقديم خطة رئيسية مبتكرة. وجهة مجموعة ((أمنيات)) ضمن مدينة دبي الملاحية تمثل قمة هذا التحول. لقد أسفر تعاوننا مع مجموعة ((أمنيات)) عن مشروع سيضع معياراً جديداً لتطوير الواجهة البحرية في دبي)).

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