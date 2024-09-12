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24 سبتمبر آخر موعد للترشحإطلاق النسخة الأولى من جائزة خليجية للإبداع والتميز لذوي الإعاقة

9/12/2024 7:25:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬


أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬الإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وسيكون‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للترشح‭ ‬للجائزة،‭ ‬هي‭ ‬جائزة‭ ‬خليجية‭ ‬تنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بهدف‭ ‬تكريم‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجهود‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬العالم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإعاقة‭.‬

وعن‭ ‬مجالات‭ ‬الجائزة،‭ ‬نشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المجال‭ ‬الأول‭ ‬فئة‭ ‬الأشخاص‭ ‬المبدعين‭ ‬والمتميزين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تمنح‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬جهوداً‭ ‬واضحة‭ ‬ومميزة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬لهم‭ ‬ولأسرهم‭ ‬أو‭ ‬لدولهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬أما‭ ‬المجال‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬فئة‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تمنح‭ ‬للمبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬والتي‭ ‬قدمتها‭ ‬الجهة‭ ‬الداعمة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬خاصة‭ ‬أو‭ ‬أهلية‭ ‬تطوعية‭ ‬أو‭ ‬خيرية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬دمجهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وتضمنت‭ ‬معايير‭ ‬وشروط‭ ‬الترشح‭ ‬للجائزة‭ (‬الفئة‭ ‬الأولى‭): ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشخص‭ ‬المرشح‭ ‬للجائزة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ومن‭ ‬مواطني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬المرشح‭ ‬قابلاً‭ ‬لإبرازه‭ ‬إعلامياً‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التمكين‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشخص‭ ‬قد‭ ‬نفذ‭ ‬مشروعات‭ ‬أو‭ ‬حقق‭ ‬إنجازات‭ ‬إبداعية‭ ‬أو‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬إنجاز‭ ‬المرشح‭ ‬للفوز‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الجائزة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬متصلة‭ ‬بذات‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬أو‭ ‬بغيره‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬تكريمه‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لجنة‭ ‬وزراء‭ ‬التنمية‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬معايير‭ ‬وشروط‭ ‬الترشح‭ ‬للجائزة‭ (‬الفئة‭ ‬الثانية‭): ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬المترشحة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬التطوعي‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬الخاص‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬ترشح‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬الحكومية،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬المترشحة‭ ‬قد‭ ‬نفذت‭ ‬مشروعات‭ ‬أو‭ ‬مبادرات‭ ‬وحققت‭ ‬أهدافاً‭ ‬ملموسة‭ ‬متصلة‭ ‬بتمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬المترشحة‭ ‬للجائزة‭ ‬مشهرة‭ ‬رسمياً‭ ‬وتعمل‭ ‬بصفة‭ ‬دائمة‭ ‬مستمرة‭ ‬وفقاً‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬قابل‭ ‬لإبرازه‭ ‬إعلامياً‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬تكريم‭ ‬الجهة‭ ‬مسبقاً‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لجنة‭ ‬وزراء‭ ‬التنمية‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

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