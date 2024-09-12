24 سبتمبر آخر موعد للترشحإطلاق النسخة الأولى من جائزة خليجية للإبداع والتميز لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت أمل الحامد:
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق النسخة الأولى من جائزة الإبداع والتميز للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيكون 24 سبتمبر الجاري آخر موعد للترشح للجائزة، هي جائزة خليجية تنظم من قبل لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تكريم الإنجازات المتميزة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهود المحلية والإقليمية الرامية إلى إثراء العالم بالمعرفة في مجالات الإعاقة.
وعن مجالات الجائزة، نشرت الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي المجال الأول فئة الأشخاص المبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة، وهي جائزة تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين بذلوا جهوداً واضحة ومميزة لتحقيق إنجازات لهم ولأسرهم أو لدولهم من مختلف المجالات، أما المجال الثاني فهو فئة الجهات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي جائزة تمنح للمبادرات المتميزة والتي قدمتها الجهة الداعمة سواء كانت خاصة أو أهلية تطوعية أو خيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بهدف دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وتضمنت معايير وشروط الترشح للجائزة (الفئة الأولى): أن يكون الشخص المرشح للجائزة من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن مواطني مملكة البحرين، أن يكون العمل الذي تقدم به المرشح قابلاً لإبرازه إعلامياً والاستفادة من تجربته في نشر ثقافة التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون الشخص قد نفذ مشروعات أو حقق إنجازات إبداعية أو تميز في مجالات تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون مشروع أو إنجاز المرشح للفوز يحقق أهداف الجائزة سواء كانت متصلة بذات الشخص من ذوي الإعاقة أو بغيره من الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يكون قد سبق تكريمه مسبقا في إحدى الجوائز المقدمة على مستوى لجنة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
كما تضمنت معايير وشروط الترشح للجائزة (الفئة الثانية): أن تكون الجهة المترشحة من القطاع الأهلي التطوعي أو إحدى مؤسسات القطاع التجاري الخاص ولا يقبل ترشح الجهات الرسمية أو الحكومية، أن تكون الجهة المترشحة قد نفذت مشروعات أو مبادرات وحققت أهدافاً ملموسة متصلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن تكون الجهة المترشحة للجائزة مشهرة رسمياً وتعمل بصفة دائمة مستمرة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، أن يكون المشروع قابل لإبرازه إعلامياً والاستفادة منه في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يكون قد سبق تكريم الجهة مسبقاً في إحدى الجوائز المقدمة على مستوى لجنة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
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