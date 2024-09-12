في 2024.. الذكور البحرينيون أكثر من الإناث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬السكان‭ ‬لمنتصف‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬أن‭ ‬الذكور‭ ‬المواطنين‭ ‬يتفوقون‭ ‬على‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد‭. ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬الذكور‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬يتفوقون‭ ‬على‭ ‬الإناث‭ ‬عددا،‭ ‬مقابل‭ ‬تفوق‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬على‭ ‬أعداد‭ ‬الذكور‭.‬

وبحسب‭ ‬الإحصائية‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬و588‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭. ‬

وبينت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬739‭ ‬ألفا‭ ‬و736‭ ‬مواطنا،‭ ‬بينهم‭ ‬374‭ ‬ألفا‭ ‬و701‭ ‬بحريني‭ ‬و365‭ ‬ألفا‭ ‬و35‭ ‬بحرينية‭. ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬المواطنين‭ ‬فيصل‭ ‬إلى‭ ‬848‭ ‬ألفا‭ ‬و934‭ ‬غير‭ ‬بحريني،‭ ‬بينهم‭ ‬610‭ ‬آلاف‭ ‬و391‭ ‬ذكرا‭ ‬و238‭ ‬ألفا‭ ‬و543‭ ‬أنثى‭. ‬ويشكل‭ ‬البحرينيون‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬46‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭. ‬

وأكدت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬تفوق‭ ‬الذكور‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأعداد‭ ‬على‭ ‬الإناث،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬374‭ ‬ألفا‭ ‬و701‭ ‬فرد،‭ ‬ويشكلون‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬50‭.‬6 % ،‭ ‬أما‭ ‬أعداد‭ ‬الإناث‭ ‬فيصل‭ ‬إلى‭ ‬365‭ ‬ألفا‭ ‬و35‭ ‬مواطنة،‭ ‬ويشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬49‭.‬3 % ‭. ‬

ويزيد‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬الذكور‭ ‬على‭ ‬الإناث‭ ‬بنسبة‭ ‬51‭.‬4 % ،‭ ‬فيما‭ ‬يشكلن‭ ‬الإناث‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬49‭.‬1 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬البحرينيين‭. ‬ويصل‭ ‬إجمالي‭ ‬أعداد‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬501‭ ‬ألف‭ ‬و887،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذكور‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬140‭ ‬ألفا‭ ‬و611‭ ‬طفلا‭ ‬مقابل‭ ‬135‭ ‬ألفا‭ ‬و109‭ ‬بنات،‭ ‬والشباب‭ ‬الذكور‭ ‬نحو‭ ‬117‭ ‬ألفا‭ ‬و751‭ ‬شابا‭ ‬مقابل‭ ‬111‭ ‬ألفا‭ ‬و416‭ ‬شابة‭. ‬

أما‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والفئة‭ ‬السنية‭ (‬40‭ ‬سنة‭ ‬وما‭ ‬فوق‭) ‬فتصل‭ ‬نسبتهم‭ ‬إلى‭ ‬50.5 % ،‭ ‬أما‭ ‬الذكور‭ ‬فتبلغ‭ ‬نسبتهم‭ ‬49‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أعداد‭ ‬ذات‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية،‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬أعداد‭ ‬الفئة‭ ‬السنية‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬إلى‭ ‬234‭ ‬ألفا‭ ‬و849‭ ‬فردا‭. ‬وبحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬40‭ -‬59‭ ‬سنة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬76‭ ‬ألفا‭ ‬و21‭ ‬رجلا،‭ ‬مقابل‭ ‬77‭ ‬ألفا‭ ‬و304‭ ‬امرأة‭. ‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬أعداد‭ ‬المسنين‭ ‬الذكور‭ (‬60‭ ‬سنة‭ ‬وما‭ ‬فوق‭) ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬ألفا‭ ‬و318‭ ‬رجلا‭ ‬مقابل‭ ‬41‭ ‬ألفا‭ ‬و206‭ ‬نساء‭. ‬

وتشير‭ ‬الإحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬المواطنين‭ ‬تفوق‭ ‬نسبة‭ ‬الأطفال‭ ‬بقليل،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬الأطفال‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬23 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مقابل‭ ‬32‭.‬1 % ‭ ‬للشباب،‭ ‬ويصل‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ (‬0-19‭ ‬سنة‭) ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬237‭ ‬ألفا‭ ‬و237‭ ‬طفلا‭ ‬وطفلة،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬20‭-‬39‭ ‬سنة‭ ‬نحو‭ ‬237‭ ‬ألفا‭ ‬و745‭ ‬شابا‭ ‬وشابة‭. ‬

وتشكل‭ ‬الفئة‭ ‬السنية‭ (‬40-59‭ ‬سنة‭) ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬20‭.‬7 % من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان‭ ‬البحرينيين،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬153‭ ‬ألفا‭ ‬و325،‭ ‬أما‭ ‬المسنين‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬60‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬فيشكلون‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬11 % ،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬81‭ ‬ألفا‭ ‬و884‭ ‬مسنا‭.‬

ووفقا‭ ‬لإحصائيات‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬السنية‭ (‬0-4‭ ‬سنوات‭) ‬نحو‭ ‬45‭ ‬ألفا‭ ‬و273‭ ‬طفلا،‭ ‬والفئة‭ (‬5-9‭ ‬سنوات‭) ‬نحو‭ ‬72‭ ‬ألفا‭ ‬و275‭ ‬طفلا،‭ ‬والفئة‭ (‬10-14‭ ‬سنة‭) ‬نحو‭ ‬51‭ ‬ألفا‭ ‬و492‭ ‬طفلا،‭ ‬والفئة‭ (‬15-19‭ ‬سنة‭) ‬نحو‭ ‬68‭ ‬ألفا‭ ‬و197‭ ‬طفلا‭.‬

أما‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ (‬20-24‭ ‬سنة‭) ‬فتبلغ‭ ‬أعدادهم‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألفا‭ ‬و568‭ ‬شابا،‭ ‬والفئة‭ ‬السنية‭ (‬25‭ -‬29‭ ‬سنة‭) ‬نحو‭ ‬59‭ ‬ألفا‭ ‬و118،‭ ‬والفئة‭ ‬30‭-‬34‭ ‬سنة‭ ‬نحو‭ ‬57‭ ‬ألفا‭ ‬و219،‭ ‬والفئة‭ ‬35‭-‬39‭ ‬سنة‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألفا‭ ‬و840‭.‬

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