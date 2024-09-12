في 2024.. الذكور البحرينيون أكثر من الإناث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت زينب إسماعيل:
كشفت أحدث إحصائيات السكان لمنتصف عام 2014 أن الذكور المواطنين يتفوقون على الإناث من حيث العدد. وبينت أن الذكور الأطفال والشباب يتفوقون على الإناث عددا، مقابل تفوق الإناث من سن 40 سنة وما فوق على أعداد الذكور.
وبحسب الإحصائية يصل إجمالي عدد السكان في البحرين حتى منتصف هذا العام إلى مليون و588 ألف نسمة.
وبينت الأرقام الرسمية أن عدد البحرينيين يصل إلى 739 ألفا و736 مواطنا، بينهم 374 ألفا و701 بحريني و365 ألفا و35 بحرينية. أما عدد غير المواطنين فيصل إلى 848 ألفا و934 غير بحريني، بينهم 610 آلاف و391 ذكرا و238 ألفا و543 أنثى. ويشكل البحرينيون ما نسبته 46.5 % من إجمالي عدد السكان.
وأكدت الإحصائيات تفوق الذكور في المجمل من حيث الأعداد على الإناث، حيث يبلغ عددهم نحو 374 ألفا و701 فرد، ويشكلون ما نسبته 50.6 % ، أما أعداد الإناث فيصل إلى 365 ألفا و35 مواطنة، ويشكلن ما نسبته 49.3 % .
ويزيد عدد الأطفال والشباب الذكور على الإناث بنسبة 51.4 % ، فيما يشكلن الإناث ما نسبته 49.1 % من إجمالي الأطفال والشباب البحرينيين. ويصل إجمالي أعداد الأطفال والشباب من الجنسين إلى نحو 501 ألف و887، يبلغ عدد الأطفال الذكور منهم نحو 140 ألفا و611 طفلا مقابل 135 ألفا و109 بنات، والشباب الذكور نحو 117 ألفا و751 شابا مقابل 111 ألفا و416 شابة.
أما الإناث من كبار السن والفئة السنية (40 سنة وما فوق) فتصل نسبتهم إلى 50.5 % ، أما الذكور فتبلغ نسبتهم 49.5 % من إجمالي أعداد ذات الفئة العمرية، حيث يصل إجمالي أعداد الفئة السنية من 40 سنة وما فوق من الجنسين إلى 234 ألفا و849 فردا. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الذكور من سن 40 -59 سنة تصل إلى 76 ألفا و21 رجلا، مقابل 77 ألفا و304 امرأة. فيما يصل أعداد المسنين الذكور (60 سنة وما فوق) إلى نحو 40 ألفا و318 رجلا مقابل 41 ألفا و206 نساء.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الشباب في مجتمع المواطنين تفوق نسبة الأطفال بقليل، حيث يشكل الأطفال ما نسبته 23 % من إجمالي السكان البحرينيين، مقابل 32.1 % للشباب، ويصل عدد الأطفال من (0-19 سنة) إلى نحو 237 ألفا و237 طفلا وطفلة، فيما يبلغ عدد الشباب من سن 20-39 سنة نحو 237 ألفا و745 شابا وشابة.
وتشكل الفئة السنية (40-59 سنة) ما نسبته 20.7 % من إجمالي السكان البحرينيين، حيث تبلغ نحو 153 ألفا و325، أما المسنين من سن 60 وما فوق فيشكلون ما نسبته 11 % ، ويبلغ عددهم نحو 81 ألفا و884 مسنا.
ووفقا لإحصائيات عام 2024، يبلغ عدد الأطفال من الفئة السنية (0-4 سنوات) نحو 45 ألفا و273 طفلا، والفئة (5-9 سنوات) نحو 72 ألفا و275 طفلا، والفئة (10-14 سنة) نحو 51 ألفا و492 طفلا، والفئة (15-19 سنة) نحو 68 ألفا و197 طفلا.
أما الشباب من الجنسين (20-24 سنة) فتبلغ أعدادهم نحو 60 ألفا و568 شابا، والفئة السنية (25 -29 سنة) نحو 59 ألفا و118، والفئة 30-34 سنة نحو 57 ألفا و219، والفئة 35-39 سنة نحو 60 ألفا و840.
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