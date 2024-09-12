الانتهاء من تطوير 14 خدمة في ((الحكومة الإلكترونية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استثمار‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬قد‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفي‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتوفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التقنية‭ ‬القوية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬الوطنية‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬لــ‭(‬235‭) ‬خدمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتوفيرها‭ ‬إلكترونيًّا‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تفعيل‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وقواعد‭ ‬البيانات‭ ‬بهدف‭ ‬تبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬استكمال‭ ‬الخدمات‭.‬‮

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وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخدمات‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬أوضح‭ ‬القائد‭ ‬بأن‭ ‬الهيئة‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ (‬14‭) ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ (‬5‭) ‬خدمات‭ ‬تابعة‭ ‬لبطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬والسجل‭ ‬السكاني،‭ ‬وتشمل‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬وخدمة‭ ‬طباعة‭ ‬إفادة‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬المزودة‭ ‬بكود‭ ‬سريع‭ ‬الاستجابة‭ (‬ QR ‭)‬،‭ ‬وخدمات‭ ‬إصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬وخدمة‭ ‬إصدار‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬أو‭ ‬تالف‭ ‬لبطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬وتطوير‭ (‬6‭) ‬خدمات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالمواليد‭ ‬والوفيات‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ (‬الإصدار‭ ‬الأول‭)‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬طلبات‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد،‭ ‬وخدمة‭ ‬تعديل‭ ‬بيانات‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬المحكمة،‭ ‬وخدمة‭ ‬تعديل‭ ‬بيانات‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬بأمر‭ ‬المحكمة،‭ ‬وخدمة‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ (‬الحضور‭ ‬الشخصي‭)‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬التحقق‭ ‬الالكتروني‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ ‬بكود‭ ‬سريع‭ ‬الاستجابة‭ (‬ QR ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ (‬3‭) ‬خدمات‭ ‬تابعة‭ ‬للتخويل‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وتشمل‭ ‬تطوير‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬التخويل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للشركات‭ ‬وخدمة‭ ‬إدارة‭ ‬التخويل‭ ‬للشركات‭ ‬وخدمة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬التخويل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للشركات‭.‬‮

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وبيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬خدمات‭ ‬بيانات‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬بأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬وطلب‭ ‬إصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وخدمة‭ ‬إصدار‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬أو‭ ‬تالف‭ ‬للبطاقة‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬بتقليص‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬يومين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬زمن‭ ‬إتمام‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ (‬الحضور‭ ‬الشخصي‭) ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬يومين‭ ‬وتوحيد‭ ‬معلومات‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬المنشورة‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭.‬‮

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أما‭ ‬بخصوص‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬فقد‭ ‬أوضح‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬تطويرها‭ ‬تمثل‭ ‬بتقليل‭ ‬بعض‭ ‬المستندات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستكمال‭ ‬معاملاتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭ ‬وتقليص‭ ‬خطوات‭ ‬التقديم‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬خطوات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬وتحسين‭ ‬واجهتها‭ ‬وتجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتوحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمة‭ ‬المنشورة‭ ‬بجميع‭ ‬القنوات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬وتقليل‭ ‬زمن‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬خدمة‭ ‬تعديل‭ ‬بيانات‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ ‬بأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لخدمة‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬طلبات‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬وخدمة‭ ‬طلب‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ (‬الإصدار‭ ‬الأول‭) ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬كذلك‭ ‬تقليل‭ ‬وإلغاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مستنداتها‭ ‬المطلوبة‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ‭.‬‮

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وأفاد‭ ‬بأنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بخدمة‭ ‬طباعة‭ ‬إفادة‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬المزودة‭ ‬برمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريع‭ (‬ QR ‭)‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬التحقق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬الوفاة‭ ‬برمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريع‭ (‬ QR ‭)‬،‭ ‬وخدمات‭ ‬التخويل‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬فقد‭ ‬شهدت‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬التخويل‭ ‬بتقليل‭ ‬وإلغاء‭ ‬بعض‭ ‬مستنداتها‭.‬‮

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وذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬محمد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عملياتها،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأثرها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬بنسبة‭ ‬‮«‬64 % ‮»‬‭ ‬وترشيد‭ ‬النفقات‭ ‬بنسبة‭ ‬‮«‬68 % ‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬الورقية‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬‮«‬82 % ‮»‬‭.‬‮

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