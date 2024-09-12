الانتهاء من تطوير 14 خدمة في ((الحكومة الإلكترونية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مواصلة للجهود والمساعي المبذولة لتعزيز سلسلة المكتسبات الوطنية المتحققة بمجال التحول الرقمي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، أكد
محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الحرص على استمرار دعم مسيرة التحول الرقمي الشامل وتعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة العمليات الحكومية وتوظيف واستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الرئيسية والحيوية بمملكة البحرين.
وبيّن أن هذا التوسع في مجال استثمار التكنولوجيا قد ساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات الحكومية وفي الارتقاء بالعمل الحكومي وتوفير البنية التحتية التقنية القوية لمملكة البحرين والتي تتماشى مع الأهداف التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة وفي ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات قد ساهمت وفي ظل المشروع الحكومي في تنفيذ عملية التحول الرقمي بنسبة 100 % لــ(235) خدمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتوفيرها إلكترونيًّا عبر البوابة الوطنية bahrain . bh ، هذا إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين مختلف الأنظمة الحكومية وقواعد البيانات بهدف تبسيط إجراءات استكمال الخدمات.
وفيما يتعلق بخدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أوضح القائد بأن الهيئة قد انتهت من تطوير (14) خدمة من بينها (5) خدمات تابعة لبطاقة الهوية والسجل السكاني، وتشمل خدمة تجديد بطاقة الهوية لكبار السن، وخدمة طباعة إفادة بطاقة الهوية المزودة بكود سريع الاستجابة ( QR )، وخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية، وخدمة إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية، وتطوير (6) خدمات متعلقة بالمواليد والوفيات والمتمثلة في خدمة طلب شهادة الوفاة (الإصدار الأول)، وخدمة الاستعلام عن حالة طلبات شهادة الميلاد، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة بأمر من المحكمة، وخدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد بأمر المحكمة، وخدمة طلب إصدار شهادة الميلاد (الحضور الشخصي)، وخدمة التحقق الالكتروني من شهادة الوفاة بكود سريع الاستجابة ( QR )، بالإضافة إلى تطوير (3) خدمات تابعة للتخويل الإلكتروني، وتشمل تطوير خدمة إصدار التخويل الإلكتروني للشركات وخدمة إدارة التخويل للشركات وخدمة التحقق من التخويل الإلكتروني للشركات.
وبيّن الرئيس التنفيذي القائد أن خدمات بيانات شهادة الميلاد بأمر المحكمة وطلب إصدار وتجديد بطاقة الهوية وخدمة إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة قد تم تطويرها بتقليص الفترات الزمنية المتعلقة بإنجاز معاملات هذه الخدمات من 3 أيام إلى يومين، كما تم تقليل زمن إتمام خدمة طلب إصدار شهادة الميلاد (الحضور الشخصي) من خمسة أيام إلى يومين وتوحيد معلومات جميع هذه الخدمات المنشورة عبر جميع القنوات.
أما بخصوص خدمة تجديد بطاقة الهوية لكبار السن، فقد أوضح القائد أن تطويرها تمثل بتقليل بعض المستندات اللازمة لاستكمال معاملاتها، وذلك بنسبة 50 % وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى وتحسين واجهتها وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة بجميع القنوات، في حين تم استحداث وتنفيذ عملية التحول الرقمي بنسبة 100 % وتقليل زمن إنجاز معاملات خدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة بأمر المحكمة من 3 أيام إلى يوم أو يومين كحد أقصى، كما تم تنفيذ عملية التحول الرقمي لخدمة الاستعلام عن حالة طلبات شهادة الميلاد وخدمة طلب شهادة الوفاة (الإصدار الأول) والتي شهدت كذلك تقليل وإلغاء عدد من مستنداتها المطلوبة بنسبة 50 % .
وأفاد بأنه فيما يتعلّق بخدمة طباعة إفادة بطاقة الهوية المزودة برمز الاستجابة السريع ( QR )، وخدمة التحقق الإلكتروني من شهادة الوفاة برمز الاستجابة السريع ( QR )، وخدمات التخويل الإلكتروني، فقد شهدت تنفيذ عملية التحول الرقمي بنسبة 100 % كما تم تطوير خدمات التخويل بتقليل وإلغاء بعض مستنداتها.
وذكر الرئيس التنفيذي محمد القائد أن هذه الإجراءات التطويرية قد ساهمت في تحسين جودة وكفاءة عملياتها، منوهاً بأثرها في توفير الوقت والجهد بنسبة «64 % » وترشيد النفقات بنسبة «68 % »، إلى جانب تقليل الاعتماد على المستندات الورقية بنسبة بلغت «82 % ».
كلمات دالة
MENAFN12092024000055011008ID1108669125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.