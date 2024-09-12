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((الصالح)) يبارك للدكتور أنور السادة بتعيينه عضوا بـ((الشورى))

9/12/2024 7:25:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬إبراهيم‭ ‬السادة،‭ ‬ضمّنها‭ ‬أجمل‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬ونيله‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬بتعيينه‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬تعكس‭ ‬الكفاءة‭ ‬الوطنية،‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة،‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬السادة‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬عملية،‭ ‬وتفانٍ‭ ‬مشهودٍ‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬السادة،‭ ‬ويكلل‭ ‬جهوده‭ ‬بالنجاح‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬ليسهم‭ ‬بعطاءاته‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬بما‭ ‬ينهض‭ ‬بمجالات‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظَّم‭.‬

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