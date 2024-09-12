((الصالح)) يبارك للدكتور أنور السادة بتعيينه عضوا بـ((الشورى))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى الدكتور أنور خليفة إبراهيم السادة، ضمّنها أجمل التهاني وخالص التبريكات، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي، ونيله الثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنَّ هذه الثقة تعكس الكفاءة الوطنية، والجهود الحثيثة، وما يمتلكه الدكتور أنور السادة من خبرة عملية، وتفانٍ مشهودٍ في خدمة مملكة البحرين.
ودعا رئيس مجلس الشورى العلي القدير أن يوفق الدكتور أنور السادة، ويكلل جهوده بالنجاح لخدمة الوطن الغالي، ليسهم بعطاءاته المخلصة في تعزيز العمل التشريعي، بما ينهض بمجالات التقدم والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظَّم.
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