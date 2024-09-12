دول الـخـلـيـج تدعو إلى موقف حازم ضد الانتهاكات الإسـرائيلية تجاه الفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬12‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ (‬د

ب‭ ‬أ‭): ‬دعت‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬موقفا‭ ‬حازما‭ ‬لإيقاف‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وأعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليجي‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬عن‭ ‬إدانته‭ ‬واستنكاره‭ ‬لقصف‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لمدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الأبرياء‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ (‬الأونروا‭) ‬وإصابة‭ ‬العديد‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البديوي‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬موقفا‭ ‬حازما‭ ‬تجاه‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لإيقاف‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬ممنهج‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬والتي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لموظفي‭ ‬الإغاثة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬جريمة‭ ‬جديدة‭ ‬تضاف‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬العديدة‭ ‬والمتكررة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وذهب‭ ‬ضحيتها‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأبرياء‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬ضمن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬لرد‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬وسياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬ضد‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬العزل،‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كافة‮»‬‭.‬