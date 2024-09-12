وفد حماس يلتقي برئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية بالدوحة لمناقشة التطورات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكدت حركة حماس أن الوفد المفاوض التقي رئيس المخابرات المصرية ووزير الخارجية القطري في الدوحة، لاستعراض تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
ورحبت الحركة بالدور المصري القطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
كما أكدت استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي القطاع.
وأعلنت أنها ترفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، وأكدت أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي.
كما أكدت تجاوبها مع جهود الوسطاء وترحيبها باستمرار دورهم وجهودهم من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي غزة.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 11 شهرا على قطاع غزة ارتفعت إلى 41118 شهيدا على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان إن 34 شخصا على الأقل استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية فيما أصيب 96 آخرين، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95125 في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة: «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية الشهداء من النساء والأطفال.
في الوقت ذاته استشهد ثمانية فلسطينيين يوم الاربعاء في قصف جوي إسرائيلي استهدف خمسة منهم في مدينة طوباس وثلاثة في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما افادت وزارة الصحة والهلال الاحمر الفلسطيني.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وكالة فرانس برس صباح الأربعاء باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل: «استشهد خمسة مواطنين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في طوباس. لقد نُقل الشهداء إلى المستشفى الحكومي التركي في طوباس». وأضاف أنّ الغارات وقعت قرب مسجد التوحيد في المدينة.
وفي واقعة منفصلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مساء الأربعاء: «وصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء التخصصي في مدينة طولكرم جراء قصف الاحتلال لمركبة».
وأكد الهلال الاحمر الفلسطيني «نقل ثلاثة شهداء جراء قصف سيارة في منطقة عزبة الحاج مسعود بين أكتابا وشويكه قرب طولكرم».
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