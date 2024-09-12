وفد حماس يلتقي برئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية بالدوحة لمناقشة التطورات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬المفاوض‭ ‬التقي‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬لاستعراض‭ ‬تطورات‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬قناة‭ ‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬لها‭.‬

ورحبت‭ ‬الحركة‭ ‬بالدور‭ ‬المصري‭ ‬القطري‭ ‬وجهودهما‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬استمرار‭ ‬إيجابية‭ ‬الحركة‭ ‬ومرونتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وانسحاب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬كامل‭ ‬أراضي‭ ‬القطاع‭.‬

وأعلنت‭ ‬أنها‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬مشروعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬القطاع‭ ‬شأن‭ ‬فلسطيني‭ ‬داخلي‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬تجاوبها‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الوسطاء‭ ‬وترحيبها‭ ‬باستمرار‭ ‬دورهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وانسحاب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬كامل‭ ‬أراضي‭ ‬غزة‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬41118‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬34‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬96‭ ‬آخرين،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الإجمالي‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬95125‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الاسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭. ‬

وتفيد‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بأن‭ ‬غالبية‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬استشهد‭ ‬ثمانية‭ ‬فلسطينيين‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬خمسة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‭ ‬وثلاثة‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وأفاد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬باستشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدفهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أحمد‭ ‬جبريل‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬لقد‭ ‬نُقل‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الغارات‭ ‬وقعت‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬التوحيد‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬

وفي‭ ‬واقعة‭ ‬منفصلة،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬وصل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الإسراء‭ ‬التخصصي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمركبة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عزبة‭ ‬الحاج‭ ‬مسعود‭ ‬بين‭ ‬أكتابا‭ ‬وشويكه‭ ‬قرب‭ ‬طولكرم‮»‬‭. ‬