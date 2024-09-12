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الرفاع يوقع مع الحارس السوري ((مدنية))

9/12/2024 7:25:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00


أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬توقيعه‭ ‬رسميًّا‭ ‬مع‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬السوري‭ ‬أحمد‭ ‬مدنية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬الحارس‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الرياضي‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬بالنادي‭.‬

وعبّر‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬السوري‭ ‬أحمد‭ ‬مدنية‭ ‬المنضم‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الرفاعي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬متمنيًا‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬بشعار‭ ‬السماوي‭.‬

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