الرفاع يوقع مع الحارس السوري ((مدنية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي الرفاع توقيعه رسميًّا مع الحارس الدولي السوري أحمد مدنية، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
وجرى توقيع العقد مع الحارس بحضور سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي ورئيس جهاز الكرة بالنادي.
وعبّر الحارس الدولي السوري أحمد مدنية المنضم الى صفوف الفريق الرفاعي عن سعادته البالغة بهذه الخطوة في مسيرته، متمنيًا تحقيق النجاحات الكبيرة بشعار السماوي.
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