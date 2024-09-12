كـلاســيـكو النصــر والأهــلـي في الواجــهـة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعود‭ ‬عجلة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الى‭ ‬الدوران‭ ‬عقب‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬بكلاسيكو‭ ‬مثير‭ ‬بين‭ ‬النصر‭ ‬وضيفه‭ ‬الاهلي‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الرياض‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

وتكتسي‭ ‬المرحلة‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الممثلين‭ ‬الثلاثة‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬كونها‭ ‬بروفة‭ ‬للجولة‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬النصر‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬الاثنين،‭ ‬والهلال‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬الاهلي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬برسيبوليس‭ ‬الايراني‭ ‬الاثنين‭.‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬مسرح‭ ‬القمة‭ ‬المبكرة‭ ‬بين‭ ‬النصر‭ ‬الخامس‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬والأهلي‭ ‬الثامن‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عقب‭ ‬تعثره‭ ‬المفاجئ‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ويطمح‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬الفتح‭ ‬0‭-‬1‭.‬

ويخوض‭ ‬النصر‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬سامي‭ ‬النجعي‭ ‬وأيمن‭ ‬يحيى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتأكد‭ ‬موقف‭ ‬نجم‭ ‬الأهلي‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬امم‭ ‬افريقيا‭ ‬2025‭.‬

وعزز‭ ‬الفريقان‭ ‬صفوفهما‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬ضم‭ ‬النصر‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬سيماكان‭ ‬والبرازيليين‭ ‬ويسلي‭ ‬وأنجيلو‭ ‬غابريال،‭ ‬فيما‭ ‬تعاقد‭ ‬الاهلي‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭.‬

ويمني‭ ‬النصر‭ ‬النفس‭ ‬بتكريس‭ ‬عقدته‭ ‬للأهلي‭ ‬كون‭ ‬الأخير‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينهما‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2020‭-‬2021‭ ‬عندما‭ ‬انتصر‭ ‬2‭-‬1‭. ‬كما‭ ‬يتفوق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬96‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬36‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬34‭ ‬خسارة‭ ‬و26‭ ‬تعادلا‭.‬

ويعول‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬المعنويات‭ ‬العالية‭ ‬لقائده‭ ‬وهدافه‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬غلته‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬الدولية‭ ‬الى‭ ‬901‭ ‬هدف‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الامم‭ ‬الاوروبية‭.‬





فوز‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬للهلال‭ ‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الامير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الرياضية،‭ ‬يرصد‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬الرياض‭.‬

ويدخل‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬يتقاسم‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬القادسية‭ ‬والاتحاد‭ ‬والاتفاق،‭ ‬المباراة‭ ‬متسلحاً‭ ‬بالقوة‭ ‬الضاربة‭ ‬وصفقاته‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬أبرمها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬بضم‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬من‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬وخالد‭ ‬الغنام‭ ‬من‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومتعب‭ ‬الحربي‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭.‬

وستشهد‭ ‬المباراة‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لكانسيلو‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬الهلال‭ ‬لتعويض‭ ‬رحيل‭ ‬مدافعه‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬الحربي‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬السعودية‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬اسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يأمل‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬الوحدة‭ ‬3‭-‬3‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬الخلود‭ ‬3‭-‬1‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يبحث‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الوحدة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

ويفتقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬خدمات‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الضامة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬لكنه‭ ‬سيستفيد‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وافده‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬ستيفن‭ ‬بيرخفين‭.‬

ويلتقي‭ ‬القادسية‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭.‬

ويأمل‭ ‬القادسية‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬معولا‭ ‬على‭ ‬صفقاته‭ ‬الجديدة‭ ‬أبرزها‭ ‬المهاجم‭ ‬الغابوني‭ ‬بيار‭ ‬إيمريك‭ ‬أوباميانغ‭ ‬والمدافع‭ ‬الاسباني‭ ‬ناتشو‭ ‬فرنانديس‭ ‬ومواطنه‭ ‬إيكر‭ ‬ألمينيا،‭ ‬والأوروغوياني‭ ‬ناهيتان‭ ‬نانديس‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬ايسيكييل‭ ‬فرنانديس‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬البلجيكي‭ ‬كون‭ ‬كاستيلز‭ ‬والمكسيكي‭ ‬خوليان‭ ‬كينيونيس‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يدخل‭ ‬الشباب‭ ‬اللقاء‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عقب‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬1‭-‬0‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولي‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬مسلحا‭ ‬بعودة‭ ‬جناحه‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بانتظار‭ ‬تعافي‭ ‬وافده‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬المخضرم‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدالله‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬المباريات،‭ ‬يلعب‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الخليج،‭ ‬وضمك‭ ‬مع‭ ‬الأخدود‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬والفتح‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق،‭ ‬والفيحاء‭ ‬مع‭ ‬الرائد‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬والخلود‭ ‬مع‭ ‬العروبة‭ ‬الأحد‭.‬