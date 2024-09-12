انطلاق برنامجي تدريب التنس واللياقة البدنية باتحاد التنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بعد‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬انطلاقة‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬السيدات‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬واصلت‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬تقديم‭ ‬البرنامج‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين‭ ‬الماضيين‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬للبرنامج‭.‬

وتشهد‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السيدات،‭ ‬تم‭ ‬توزيعهن‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬مجموعات‭ ‬بحسب‭ ‬مستوياتهن‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬5‭ ‬مجموعات‭ ‬شهدتها‭ ‬دورة‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بعدد‭ ‬يفوق‭ ‬55‭ ‬متدربة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والدول‭. ‬

كما‭ ‬أطلقت‭ ‬اللجنة‭ ‬برنامجا‭ ‬جديداً‭ ‬ينفذ‭ ‬لأول‭ ‬مره‭ ‬بالاتحاد‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬‮«‬الفتنس‭ ‬للسيدات‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬المعدل‭ ‬اللياقي‭ ‬للسيدات‭ ‬وحرق‭ ‬الدهون،‭ ‬ويشرف‭ ‬عليه‭ ‬المدرب‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬باسم‭ ‬خيري‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬وتقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬وشد‭ ‬القوام‭. ‬

وتأمل‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬استمرار‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬السيدات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مستوياتهن‭ ‬الفنية،‭ ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬للسيدات‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬ومشاركة‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬السيدات‭ ‬وخلق‭ ‬أجواء‭ ‬اجتماعية‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬خبرات‭ ‬وشهادات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭.‬

ورفعت‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬برئاسة‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ولأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتسخير‭ ‬كافية‭ ‬الإمكانيات‭ ‬أمام‭ ‬برامج‭ ‬اللجنة‭ ‬وتفريغ‭ ‬المدربين‭ ‬والملاعب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬النسائية‭.‬