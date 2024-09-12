انطلاق برنامجي تدريب التنس واللياقة البدنية باتحاد التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بعد النجاح المتميز الذي حققته انطلاقة برنامج تدريب السيدات للتنس في دورته الأولى خلال شهر أغسطس الماضي، واصلت اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني للتنس تقديم البرنامج لشهر سبتمبر، حيث انطلقت يومي الأحد والاثنين الماضيين فعاليات الدورة الثانية للبرنامج.
وتشهد الدورة الثانية مشاركة كبيرة من السيدات، تم توزيعهن على 8 مجموعات بحسب مستوياتهن في اللعبة، مقارنة مع 5 مجموعات شهدتها دورة شهر أغسطس الماضي بعدد يفوق 55 متدربة من مختلف المستويات والدول.
كما أطلقت اللجنة برنامجا جديداً ينفذ لأول مره بالاتحاد وهو برنامج اللياقة البدنية «الفتنس للسيدات»، الذي يهدف إلى رفع المعدل اللياقي للسيدات وحرق الدهون، ويشرف عليه المدرب الاحترافي في مجال اللياقة البدنية باسم خيري الذي يمتلك خبرة وتقنيات جديدة في مجال التمارين الرياضية وشد القوام.
وتأمل اللجنة النسائية في الاتحاد البحريني للتنس استمرار تزايد أعداد السيدات المشاركات في البرنامج بغض النظر عن مستوياتهن الفنية، حيث تؤكد أن طرح هذا البرنامج بمثابة فرصة للسيدات لممارسة رياضة التنس ومشاركة اللعب مع باقي السيدات وخلق أجواء اجتماعية رياضية وترفيهية في ذات الوقت، وتحت إشراف مدربي الاتحاد الذين يملكون خبرات وشهادات متقدمة في مجال التدريب.
ورفعت اللجنة النسائية برئاسة جميلة النشابة شكرها وتقديرها للشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد ولأعضاء مجلس الإدارة لتسخير كافية الإمكانيات أمام برامج اللجنة وتفريغ المدربين والملاعب خلال الفترة المسائية لتنفيذ الأنشطة والبرامج النسائية.
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