ماكلارين سيصدر ((أوامر)) لدعم نوريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باكو - (أ ف ب): يستعد فريق ماكلارين لإصدار «أوامر الفريق» الهادفة إلى دعم سائقه البريطاني لاندو نوريس في معركته الدائرة مع الهولندي ماكس فيرستابن، في ظل السباق المستعر للفوز بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد في جائزة أذربيجان الكبرى هذا الأسبوع.
ونُشرت العديد من التقارير عقب مقابلة أجراها رئيس ماكلارين أندريا ستيلا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الخميس والتي قال فيها إن الفريق «سيوجه دعمه إلى لاندو» مما يعني تخلي الفريق عن سياسة عدم التدخل.
وقال ستيلا «المفهوم العام هو أننا مصممون بشكل هائل على الفوز، لكننا نريد الفوز بالطريقة الصحيحة». وأضاف «سنوجه دعمنا إلى لاندو، لكننا نريد القيام بذلك دون التنازل كثيرا عن مبادئنا و«هي أن مصلحة الفريق تأتي دائما في المقام الأول. الروح الرياضية بالنسبة لنا مهمة في الطريقة العامة التي نسير بها في السباق. ثم نريد أن نكون منصفين مع السائقين».
يتخلف نوريس بفارق 62 نقطة عن فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في الاعوام الثلاثة الاخيرة، مع تبقي ثمانية سباقات على نهاية الموسم، إضافة الى ثلاثة سباقات سرعة.
ويحتل زميله الأسترالي اوسكار بياستري المركز الرابع بفارق 106 نقاط عن الهولندي، ولعب دورا أساسيا في تطوّر الفريق على نحو دراماتيكي هذا الموسم ومساعدته على الحلول ثانيا حتى اللحظة في ترتيب الصانعين بفارق ثماني نقاط فقط عن ريد بول.
لكن في ظل سياسة الفريق عدم التدخل، أدّى الصراع الدائر بين السائقين إلى خسارتهما للنقاط في ظل مطاردة المنافسين، على غرار ما حصل في جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا والتي فاز بها سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.
وقال ستيلا المهندس الإيطالي السابق لفريق فيراري إن السائقين تقبلا القرار.
وأوضح «عندما سألت أوسكار هل ستكون مستعدا للتنازل عن الفوز؟ قال إنه أمر مؤلم، ولكن إذا كان هذا هو التصرف الصحيح الآن، فسأفعل ذلك».
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