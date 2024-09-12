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ماكلارين سيصدر ((أوامر)) لدعم نوريس

9/12/2024 7:24:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستعد‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬لإصدار‭ ‬‮«‬أوامر‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬سائقه‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬معركته‭ ‬الدائرة‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬السباق‭ ‬المستعر‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ونُشرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬عقب‭ ‬مقابلة‭ ‬أجراها‭ ‬رئيس‭ ‬ماكلارين‭ ‬أندريا‭ ‬ستيلا‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬والتي‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬سيوجه‭ ‬دعمه‭ ‬إلى‭ ‬لاندو‮»‬‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تخلي‭ ‬الفريق‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭.‬

وقال‭ ‬ستيلا‭ ‬‮«‬المفهوم‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬مصممون‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬لكننا‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنوجه‭ ‬دعمنا‭ ‬إلى‭ ‬لاندو،‭ ‬لكننا‭ ‬نريد‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬دون‭ ‬التنازل‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬مبادئنا‭ ‬و«هي‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬الفريق‭ ‬تأتي‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭. ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬نسير‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬السباق‭. ‬ثم‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬منصفين‭ ‬مع‭ ‬السائقين‮»‬‭.‬

يتخلف‭ ‬نوريس‭ ‬بفارق‭ ‬62‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬ثمانية‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬سباقات‭ ‬سرعة‭.‬

ويحتل‭ ‬زميله‭ ‬الأسترالي‭ ‬اوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬106‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الهولندي،‭ ‬ولعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تطوّر‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬دراماتيكي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ومساعدته‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬ثانيا‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬ريد‭ ‬بول‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سياسة‭ ‬الفريق‭ ‬عدم‭ ‬التدخل،‭ ‬أدّى‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬السائقين‭ ‬إلى‭ ‬خسارتهما‭ ‬للنقاط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مطاردة‭ ‬المنافسين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مونتسا‭ ‬والتي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭.‬

وقال‭ ‬ستيلا‭ ‬المهندس‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬فيراري‭ ‬إن‭ ‬السائقين‭ ‬تقبلا‭ ‬القرار‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬سألت‭ ‬أوسكار‭ ‬هل‭ ‬ستكون‭ ‬مستعدا‭ ‬للتنازل‭ ‬عن‭ ‬الفوز؟‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مؤلم،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التصرف‭ ‬الصحيح‭ ‬الآن،‭ ‬فسأفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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