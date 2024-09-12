لجنة تحقيق في أحداث مباراة الكويت والعراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬بالأحداث‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقبولة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬مباراة‭ ‬الأزرق‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬العراقي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وأوقف‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬ومدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭.‬

وأعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثه‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬الشديد‭ ‬للأحداث‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المباراة‮»‬،‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬الجماهير‭ ‬الغفيرة‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬نتقدم‭ ‬منها‭ ‬بالاعتذار‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬معوقات‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب‭ ‬بعيد‭ ‬نهاية‭ ‬المواجهة،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التنظيم‭ ‬والفوضى‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬المباراة‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬ربط‭ ‬التذاكر‭ ‬بأرقام‭ ‬المقاعد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬تذاكر‭ ‬وحرمان‭ ‬عدد‭ ‬ممن‭ ‬يحملها‭ ‬من‭ ‬الدخول‭. ‬

وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬صعبة‭ ‬وصلت‭ ‬فيها‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬مياه‭ ‬شرب‭ ‬للحضور،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬الإغماء‭ ‬والاختناق،‭ ‬وناشدت‭ ‬الجماهير‭ ‬المسؤولين‭ ‬تزويدها‭ ‬بالماء،‭ ‬بحسب‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وامتلأ‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬قبل‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬تماماً‭ ‬ويتسع‭ ‬لـ60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬بمعظمه‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬رغم‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة،‭ ‬بعدما‭ ‬بيعت‭ ‬التذاكر‭ ‬كافة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي،‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬للجمهور‭ ‬الضيف‭.‬

وتابع‭ ‬بيان‭ ‬الاتحاد‭: ‬انه‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الطارئ‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق،‭ ‬وإيقاف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ (‬صلاح‭ ‬القناعي‭) ‬ومدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ (‬محمد‭ ‬بوعباس‭) ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وإحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق،‭ ‬واعداً‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬كافة‭ ‬تجاه‭ ‬المقصرين‭ ‬والمتسببين‭ ‬بالفوضى‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬علمه‭ ‬التام‭ ‬لما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الجماهير‭ ‬‮«‬من‭ ‬أحداث‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬ويقدم‭ ‬اعتذاره‭ ‬الشديد‭ ‬لهم‮»‬‭ ‬ووعد‭ ‬بأن‭ ‬ترفع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬تقريرها‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬تقارير‭ ‬عدة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬إمكان‭ ‬تقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بكامل‭ ‬أعضائه‭ ‬بالاستقالة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأجيل‭ ‬استضافة‭ ‬البلاد‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬ويناير‭ ‬المقبلين‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬‭.‬