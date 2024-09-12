الحُكم على سيسيه بتهمة غسل الأموال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬فرنسا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ك‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬فرنسية‭ ‬حكما‭ ‬غيابيا‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬جبريل‭ ‬سيسيه‭ ‬بتهمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬نتيجة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬باستيا‭.‬

وستصدر‭ ‬محكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬باستيا‭ ‬حكما‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

ويُشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ومرسيليا‭ ‬والغرافة‭ ‬القطري‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬43‭ ‬عاما،‭ ‬قام‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬نتيجة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الضريبي،‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬أصول‭ ‬الشركات‭ ‬وإغفال‭ ‬القيود‭ ‬المحاسبي‭.‬

وطلب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬باستيا‭ ‬جان‭-‬فيليب‭ ‬نافار‭ ‬بتبرئة‭ ‬سيسيه‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬الضريبي‭ ‬التي‭ ‬استهدفها‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬البداية‭.‬

ويتم‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬فورياني،‭ ‬وهو‭ ‬مكان‭ ‬إقامة‭ ‬سيسيه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬كورسيكا‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬سبورتنغ‭ ‬باستيا‭.‬

وبينما‭ ‬تم‭ ‬تصفية‭ ‬الشركة‭ ‬بقرار‭ ‬قضائي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ظل‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬المرتبط‭ ‬بها‭ ‬مدينا‭ ‬بقيمة‭ ‬550‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬وفقا‭ ‬للاتهام‭ ‬إساءة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬أصولها‭.‬



