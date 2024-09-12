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سان جيرمان يرفض دفع التعويضات لمبابي

9/12/2024 7:24:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أمرت‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسية‭ (‬أل‭ ‬أف‭ ‬بي‭) ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬بدفع‭ ‬الرواتب‭ ‬والمكافآت‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬لنجمه‭ ‬السابق‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وقدرها‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭.‬

ولجأ‭ ‬مبابي،‭ ‬المنتقل‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬اجتمعت‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحضور‭ ‬الطرفين‭.‬

أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بالوساطة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬رفض‭ ‬اللاعب،‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬الـ55‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭.‬

لكن‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬أصدر‭ ‬بيانا‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أفاد‭ ‬فيه‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يدفع‭ ‬المبلغ‭ ‬وينتظر‭ ‬قرار‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬محدودية‭ ‬الاختصاص‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسية‭ (‬أل‭ ‬أف‭ ‬بي‭) ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬كامل‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬يجب‭ ‬الآن‭ ‬تقديمه‭ (‬الملف‭) ‬أمام‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ندفع‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬كان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مرحبا‭ ‬بالوساطة‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يسعى‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬عديدة‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬مبابي‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬مضطرا‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬نجمه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده،‭ ‬مطالبا‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬برواتب‭ ‬ومكافآت‭ ‬غير‭ ‬مدفوعة‭.‬



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