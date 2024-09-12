سان جيرمان يرفض دفع التعويضات لمبابي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أمرت رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري المحلي، بدفع الرواتب والمكافآت المستحقة عليه لنجمه السابق كيليان مبابي وقدرها 55 مليون دولار، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر متطابقة.
ولجأ مبابي، المنتقل هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني بعد وصوله إلى نهاية عقده مع سان جيرمان، إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم التي اجتمعت الأربعاء بحضور الطرفين.
أوصت اللجنة في البداية بالوساطة، لكن في مواجهة رفض اللاعب، طلبت من سان جيرمان دفع مبلغ الـ55 مليون يورو في غضون أسبوع.
لكن النادي الباريسي أصدر بيانا أمس الخميس أفاد فيه بأنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلا «في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى».
وشدد مصدر مقرب من النادي لفرانس برس «نحن لا ندفع». وفي بيان صادر عنه الأربعاء، كان سان جرمان مرحبا بالوساطة الذي «يسعى إليها منذ أشهر عديدة».
ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطرا إلى التخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.
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