ويستهام يسابق الزمن لتجهيز فولكروج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): من المحتمل أن يكون نيكلاس فولكروج، مهاجم فريق ويستهام يونايتد، لائقا للعب ضد فولهام، رغم إصابته خلال فترة روزنامة المباريات الدولية التي اختتمت مؤخرا.
وأحرز فولكروج، الذي انضم لويستهام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، الهدف الأول لمنتخب بلاده ألمانيا خلال فوزه الكاسح 5/صفر على ضيفه المنتخب المجري ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وخرج فولكروج من ملعب المباراة في مطلع الشوط الثاني، بسبب مشكلة في ربلة الساق ولم يشارك في تعادل ألمانيا 2/2 مع مضيفتها هولندا الثلاثاء.
وصرح يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، بأنه لا توجد فرصة أمام فولكروج للعب مع ويستهام في المرحلة المقبلة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب معاناته من الإصابة. ورغم ذلك، لم يستبعد الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب ويستهام، إمكانية قيادة فولكروج هجوم الفريق اللندني خلال اللقاء، الذي يقام بملعب (كرافن كوتاج) غدًا السبت.
وقال لوبيتيجي «إنه يعاني من مشكلة بسيطة، وهو أمر مؤسف، لكننا سنرى. نحن نقيمه. كان أمس أفضل قليلا. أعتقد أننا سنتخذ القرار الأخير بشأنه (الجمعة)».
وأضاف مدرب ويستهام في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لقد تعرض لكدمة في لقاء ألمانيا. وبعد ذلك شعر بألم. ولهذا السبب نحن ننتظر كيف ستكون حالته».
وأوضح لوبيتيجي «لقد أجرى تدريبات خفيفة، لكننا نسير خطوة بخطوة ويوما بعد يوم. دعونا نرى. آمل أن يكون جاهزا في الأيام المقبلة». ومن المقرر أن يتم أيضا تقييم حالة زميله المهاجم مايكل أنطونيو فور عودته للفريق بعد مشاركته مع منتخب بلاده جامايكا.
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