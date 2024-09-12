ويستهام يسابق الزمن لتجهيز فولكروج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج،‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد،‭ ‬لائقا‭ ‬للعب‭ ‬ضد‭ ‬فولهام،‭ ‬رغم‭ ‬إصابته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬روزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرا‭.‬

وأحرز‭ ‬فولكروج،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬لويستهام‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ألمانيا‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬5‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬المجري‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭. ‬وخرج‭ ‬فولكروج‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تعادل‭ ‬ألمانيا‭ ‬2‭/‬2‭ ‬مع‭ ‬مضيفتها‭ ‬هولندا‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وصرح‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬فرصة‭ ‬أمام‭ ‬فولكروج‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬ويستهام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬الإسباني‭ ‬جولين‭ ‬لوبيتيجي،‭ ‬مدرب‭ ‬ويستهام،‭ ‬إمكانية‭ ‬قيادة‭ ‬فولكروج‭ ‬هجوم‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بملعب‭ (‬كرافن‭ ‬كوتاج‭) ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬لوبيتيجي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬بسيطة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مؤسف،‭ ‬لكننا‭ ‬سنرى‭. ‬نحن‭ ‬نقيمه‭. ‬كان‭ ‬أمس‭ ‬أفضل‭ ‬قليلا‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنتخذ‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬بشأنه‭ (‬الجمعة‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدرب‭ ‬ويستهام‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬لقد‭ ‬تعرض‭ ‬لكدمة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬ألمانيا‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬شعر‭ ‬بألم‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬نحن‭ ‬ننتظر‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬حالته‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬لوبيتيجي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أجرى‭ ‬تدريبات‭ ‬خفيفة،‭ ‬لكننا‭ ‬نسير‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬ويوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬دعونا‭ ‬نرى‭. ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬أيضا‭ ‬تقييم‭ ‬حالة‭ ‬زميله‭ ‬المهاجم‭ ‬مايكل‭ ‬أنطونيو‭ ‬فور‭ ‬عودته‭ ‬للفريق‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬جامايكا‭.‬