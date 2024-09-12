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بوبان: يويفا يحتاج إلى رجل كرة قدم حقيقي

9/12/2024 7:24:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زغرب‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬زفونيمير‭ ‬بوبان،‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬كرواتيا،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭).‬

وشن‭ ‬بوبان‭ ‬هجوما‭ ‬لاذعا‭ ‬على‭ ‬مسؤولي‭ ‬يويفا‭ ‬الحاليين،‭ ‬الذين‭ ‬زعم‭ ‬أنهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنهم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬اللعبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬حقيقي‮»‬‭.‬

واستقال‭ ‬بوبان‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كمدير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬يويفا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تحرك‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬سيفرين،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬لتغيير‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬وصف‭ ‬سيفرين‭ ‬النجم‭ ‬الكرواتي‭ ‬المعتزل‭ ‬بأنه‭ ‬مهرج،‭ ‬فيما‭ ‬رأي‭ ‬مؤيدوه‭ ‬أن‭ ‬الخروج‭ ‬الدرامي‭ ‬لبوبان‭ ‬يعد‭ ‬تمهيدا‭ ‬منه‭ ‬لخوض‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬يويفا‭ ‬يوما‭ ‬ما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬نجم‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ (‬لاجازيتا‭ ‬ديللو‭ ‬سبورت‭) ‬الإيطالية،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬بوبان،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شغل‭ ‬منصبا‭ ‬إداريا‭ ‬في‭ ‬ميلان‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭. ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬حقيقية‭ ‬الى‭ ‬رجل‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬يويفا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بوبان‭ ‬‮«‬إنني‭ ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬بمرارة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ناضلت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬يويفا،‭ ‬مثلما‭ ‬قمت‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬قبل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بوبان‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬شغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصبا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬رئيسه‭ ‬الحالي‭ ‬السويسري‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭.‬

وأكد‭ ‬بوبان‭ ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬كانت‭ ‬تكنوقراطية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬السائدة‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬داخل‭ ‬النظام،‭ ‬مما‭ ‬حرمه‭ ‬من‭ ‬قيمه،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬له‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يمثلها‭ ‬ويدافع‭ ‬عنها‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الناس‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنهم‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬اللعبة،‭ ‬ومن‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ومن‭ ‬المدربين،‭ ‬ومن‭ ‬المشجعين‭ ‬وحتى‭ ‬مؤسسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفعلية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بوبان،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬يويفا‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ليكون‭ ‬مستشارا‭ ‬أول‭ ‬لسيفرين‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آسف‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بها‭ ‬علاقتي‭ ‬مع‭ ‬سيفرين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنهما‭ ‬لم‭ ‬يتحدثا‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

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