الدحيل للحفاظ على الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): يبحث الدحيل عن مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري القطري لكرة القدم، عندما يلتقي الوكرة غدا السبت في الجولة الرابعة، فيما يأمل السد حامل اللقب في مواصلة تألقه.
وجمع فريق المدرب الفرنسي كريستوف غالتيه العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، لينفرد بصدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي.
بالمقابل، استعاد الوكرة رابع ترتيب النسخة الماضية التوازن وحقق انتصاره الأول في الجولة الماضية عل حساب الشحانية 1-0، متجاوزا تعادلين في الجولتين الأوليتين، ليرفع رصيده الى النقطة الخامسة متقدما الى المركز الرابع.
ويأمل السد حامل اللقب في مواصلة التألق كما في الجولتين الماضيتين، عندما يواجه أم صلال الجمعة بحثا عن انتصار ثالث تواليا. وكان «الزعيم» قد أثقل شباك العربي بخماسية ليحقق انتصاره الثاني متجاوزا كبوة البداية بالسقوط المفاجئ أمام الشمال، ليصل بالرصيد إلى النقطة السادسة التي وضعته في المركز الثالث.
بدوره، يبحث أم صلال عن نتيجة إيجابية لتدارك الخسارة أمام الدحيل 0-1، في الجولة الماضية والتي أبقت الرصيد عن النقطة الثالثة في المركز السابع. وكان السد قد عزز صفوفه بالتعاقد مع كل من المهاجم الإسباني كريستو غونساليس قادما من نادي أروكا البرتغالي والمدافع الدولي الجزائري يوسف عطال قادما من نادي أضنة سبور التركي. وستكون المواجهة بمثابة اختبار أخير لفريق المدرب الإسباني فيليكس سانشيس، قبل استهلال مشوار دوري أبطال آسيا للنخبة الإثنين المقبل بمواجهة العين الإماراتي في العين.
ويبحث الريان عن تصحيح المسار عندما يواجه الشحانية في افتتاح الجولة بحثا عن الانتصار، عقب خسارتين أبقت الرصيد عند نقاط الاستهلال الثلاث في المركز الثامن.
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