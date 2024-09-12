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الدحيل للحفاظ على الصدارة

9/12/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬الدحيل‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الوكرة‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬السد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تألقه‭.‬

وجمع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتيه‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬لينفرد‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأهلي‭.‬

بالمقابل،‭ ‬استعاد‭ ‬الوكرة‭ ‬رابع‭ ‬ترتيب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬التوازن‭ ‬وحقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬عل‭ ‬حساب‭ ‬الشحانية‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬متجاوزا‭ ‬تعادلين‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأوليتين،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬النقطة‭ ‬الخامسة‭ ‬متقدما‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

ويأمل‭ ‬السد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬التألق‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬الجمعة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭. ‬وكان‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أثقل‭ ‬شباك‭ ‬العربي‭ ‬بخماسية‭ ‬ليحقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬متجاوزا‭ ‬كبوة‭ ‬البداية‭ ‬بالسقوط‭ ‬المفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬الشمال،‭ ‬ليصل‭ ‬بالرصيد‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

بدوره،‭ ‬يبحث‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬لتدارك‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الدحيل‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬أبقت‭ ‬الرصيد‭ ‬عن‭ ‬النقطة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭. ‬وكان‭ ‬السد‭ ‬قد‭ ‬عزز‭ ‬صفوفه‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المهاجم‭ ‬الإسباني‭ ‬كريستو‭ ‬غونساليس‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬أروكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬والمدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬يوسف‭ ‬عطال‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬أضنة‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭. ‬وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬بمثابة‭ ‬اختبار‭ ‬أخير‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس،‭ ‬قبل‭ ‬استهلال‭ ‬مشوار‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬بمواجهة‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬العين‭.‬

ويبحث‭ ‬الريان‭ ‬عن‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الشحانية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الانتصار،‭ ‬عقب‭ ‬خسارتين‭ ‬أبقت‭ ‬الرصيد‭ ‬عند‭ ‬نقاط‭ ‬الاستهلال‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬



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