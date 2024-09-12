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الاتحاد الآسيوي يتبرع بمستشفى ميداني لأهالي غزة

9/12/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالامبور‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للعبة،‭ ‬بإنشاء‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬متنقل‭ ‬مجهز‭ ‬بالكامل‭ ‬بسعة‭ ‬32‭ ‬سريرا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وبحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الآسيوي،‭ ‬سيعمل‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬عند‭ ‬تشغيله‭ ‬الكامل‭ ‬كنقطة‭ ‬محورية‭ ‬للتنسيق‭ ‬وتجميع‭ ‬الموارد‭ ‬لوكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭. ‬وسوف‭ ‬يعزز‭ ‬قدرات‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬والرعاية‭ ‬الفورية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬ويساعد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬واحتواء‭ ‬الأمراض،‭ ‬وتمكين‭ ‬الهدف‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مستشفى‭ ‬متنقل‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭.‬

وأكدت
اللجنة،‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيسها‭ ‬زاو‭ ‬زاو،‮
‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬المدمر‭ ‬للأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة،‭ ‬والتي‭ ‬حرمت‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مليونين‭ ‬و300‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬نصفهم‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الأساسية‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬للصحة‭ ‬العقلية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الياباني،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬آمنة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬والتأثير‭ ‬والفهم‭ ‬للصحة‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬


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