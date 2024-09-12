الاتحاد الآسيوي يتبرع بمستشفى ميداني لأهالي غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالامبور - (د ب أ): وافقت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم على اقتراح الاتحاد الفلسطيني للعبة، بإنشاء مستشفى ميداني متنقل مجهز بالكامل بسعة 32 سريرا يهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والإغاثة الإنسانية في غزة.
وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، سيعمل المستشفى الميداني عند تشغيله الكامل كنقطة محورية للتنسيق وتجميع الموارد لوكالات الإغاثة الإنسانية. وسوف يعزز قدرات الاستجابة السريعة والرعاية الفورية في حالات الطوارئ، ويساعد في مكافحة العدوى واحتواء الأمراض، وتمكين الهدف طويل الأمد المتمثل في إنشاء مستشفى متنقل للطب الرياضي.
وأكدت
اللجنة، بقيادة رئيسها زاو زاو،
في اجتماعها الدوري أمس الخميس على التأثير المدمر للأزمة الإنسانية المستمرة، والتي حرمت ما يصل إلى مليونين و300 ألف فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، من الرعاية الطبية الأساسية.
كما وافق الأعضاء على برنامج كرة القدم الآسيوية للصحة العقلية المقدم من الاتحاد كرة القدم الياباني، والذي يهدف إلى توفير منصة للأفراد الذين يعانون من تحديات الصحة العقلية للمشاركة في بيئة كرة قدم آمنة مع تعزيز الوعي والتأثير والفهم للصحة العقلية في المجتمع.
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