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طويل ((الأمد))

9/12/2024 7:24:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جدد‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬رسميا‭ ‬عقد‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬لأمد‭ ‬طويل،‭ ‬لينهي‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الشك‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبله‭ ‬ويؤكد‭ ‬ما‭ ‬تناولته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عندما‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

وقال‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للإعلان‭ ‬بأن‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬وقع‭ ‬عقدا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬النادي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬احراز‭ ‬أرتيتا‭ ‬لدرع‭ ‬المجتمع‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬كما‭ ‬حل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‮»‬‭ .‬أما‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدو‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لفخر‭ ‬ولحظة‭ ‬ايجابية‭ ‬جدا‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭. ‬نتطلع‭ ‬قدما‭ ‬بإثارة‭ ‬وثقة‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬نحو‭ ‬الهدف‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬سويا‮»‬‭ .‬وتابع‭ ‬‮«‬أثبت‭ ‬ميكل‭ ‬ميزات‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلينا،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كمدرب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬كشخص‭ ‬يملك‭ ‬قيما‭ ‬عالية‭. ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬ميكل‭ ‬يمنحنا‭ ‬الاستقرار‭ ‬والرؤية‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬نحو‭ ‬قمم‭ ‬جديدة‮»‬‭ .‬أما‭ ‬أرتيتا‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بفخر‭ ‬كبير،‭ ‬متشوق‭ ‬وأتطلع‭ ‬قدما‭ ‬لما‭ ‬ينتظرنا‭. ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬أيضا‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تربطني‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‮»‬،‭ ‬وأردف‭ ‬‮«‬انا‭ ‬سعيد‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬اتلقاه‭ ‬وأريد‭ ‬القيام‭ ‬بأكثر‭ ‬مما‭ ‬حققناه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭ .‬وتولى‭ ‬أرتيتا‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وقاده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬عقده‭ ‬الأصلي‭ ‬كان‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭. ‬وكان‭ ‬أرتيتا‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬الهدوء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمستقبله‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تركيزه‭ ‬كان‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭.
‬ويأتي‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لأرسنال‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬غريمه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬الأحد‭. ‬نجح‭ ‬أرتيتا‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬ترك‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لتولي‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬لمواطنه‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري،‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬الألقاب‭ (‬أحرز‭ ‬كأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭) ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬ونافس‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الاخيرين‭. ‬ويحتل‭ ‬أرسنال‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل،‭ ‬وسيبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭.‬

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