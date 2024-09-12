طويل ((الأمد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): جدد أرسنال الإنجليزي رسميا عقد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا لأمد طويل، لينهي حالة من الشك بشأن مستقبله ويؤكد ما تناولته وسائل إعلام محلية على نطاق واسع أمس الخميس عندما تحدثت عن عقد حتى عام 2027.
وقال أرسنال في بيان «نحن سعداء للإعلان بأن ميكل أرتيتا وقع عقدا طويل الأمد مع النادي». وأضاف «بدأ الموسم الماضي مع احراز أرتيتا لدرع المجتمع للمرة الثانية، كما حل الفريق في المرتبة الثانية في الدوري المحلي للمرة الثانية تواليا» .أما المدير الرياضي للنادي البرازيلي إيدو فقال «إنه لفخر ولحظة ايجابية جدا لجميع العاملين في هذا النادي. نتطلع قدما بإثارة وثقة في طريقنا نحو الهدف وهو الفوز سويا» .وتابع «أثبت ميكل ميزات منذ اليوم الأول الذي انضم إلينا، ليس فقط كمدرب كرة قدم بل أيضا كشخص يملك قيما عالية. تجديد عقد ميكل يمنحنا الاستقرار والرؤية الواضحة في طريقنا نحو قمم جديدة» .أما أرتيتا فقال «أشعر بفخر كبير، متشوق وأتطلع قدما لما ينتظرنا. أنا فخور أيضا بالعلاقة الطيبة التي تربطني بالجميع في هذا النادي»، وأردف «انا سعيد بالدعم الذي اتلقاه وأريد القيام بأكثر مما حققناه حتى الآن» .وتولى أرتيتا (41 عاما) الاشراف على «المدفعجية» عام 2019 وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في يونيو المقبل. وكان أرتيتا قد دعا الشهر الماضي إلى الهدوء فيما يتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن مؤكدا أن تركيزه كان ينصب على فترة الانتقالات الصيفية.
ويأتي تجديد عقده قبل المواجهة المرتقبة لأرسنال مع توتنهام غريمه في شمال لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد. نجح أرتيتا منذ ان ترك الجهاز الفني لمانشستر سيتي لتولي المهمة خلفا لمواطنه أوناي إيمري، في إحراز الألقاب (أحرز كأس إنجلترا في موسمه الأول) مع أرسنال ونافس بقوة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الاخيرين. ويحتل أرسنال حاليا المركز الرابع في الترتيب بعد فوزين وتعادل، وسيبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد أتالانتا الإيطالي.
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